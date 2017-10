Mădălina Manole s-a sinucis

15 Iulie 2010

Cântăreața Mădălina Manole a murit ieri dimineață, fiind găsită de ambulanță într-o baltă de sânge, cu capul spart. Ambulanța a fost chemată de către soțul cântăreței, Mircea Petru, care a spus că artistei i s-a făcut rău. Cea mai apropiată ambulanță a ajuns la ora 6.01 și a găsit-o în stop cardiorespirator, fiindu-i făcută o manevră de resuscitare. Apoi a fost chemat medicul, care a ajuns în trei minute. Anchetatorii au găsit lângă corpul Mădălinei Manole miercuri dimineață un recipient cu insecticid și un pahar, criminaliștii spunând că cel mai probabil artista a înghițit din substanță. Primele cercetări indică fără dubii că artista s-a sinucis, unul dintre elemente care confirmă această ipoteză este și mesajul pe care cântăreața l-a lăsat miercuri, în jurul orei 2.00, soțului său, pe telefonul acestuia, în care spunea, printre altele, că îi pare rău, dar „că nu se mai simte frumoasă”. În urmă cu trei săptămâni, cântă-reața ar fi avut o tentativă de sinu-cidere, cu ibuprofen și paracetamol. Mădălina Manole ar fi împlinit ieri 43 de ani și avea un băiețel de 1 an. Cântăreața a fost internată în 17 iunie 2010, în Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, în urma unei tentative de suicid, mai spun anchetatorii. Polițiștii de la IJP Ilfov, doi ofițeri de la IGPR și un procuror al Parchetului Capitalei fac investigații cu privire la împrejurările în care a decedat cântăreața Mădălina Manole, necropsia urmând a fi efectuată joi. Cântăreața, compozitoarea și instrumentista Mădălina Manole s-a născut pe 14 iulie 1967, la Vălenii de Munte, în județul Prahova. După ce a studiat chitara, Mădălina Manole a început să compună muzică pe versuri ale unor poeți celebri. A debutat la vârsta de 15 ani, la Cenaclul Tineretului prahovean. Împreună cu Ștefania Ghiță a format duetul Alfa și Beta, cu care a participat la spectacolele Cenaclului Flacăra. A cântat alături de mulți artiști consacrați, precum Victor Socaciu, Gheorghe Gheorghiu, Mircea Rusu, Roșu și Negru. Între anii 1982 și 1985, a urmat cursurile Școlii Populare de Artă, la clasa Mihaelei Runceanu și a lui Ionel Tudor și a fost angajată la Aeroportul Otopeni pe post de controlor trafic aerian-auxiliar. Dan Ștefănică i-a încredințat piesa „Pentru noi nu poate fi alt cer”, care figurează pe coloana sonoră a filmului „Nelu”, în regia lui Dorin Doroftei. Cu această ocazie, a avut și primul rol într-un film. În anul 1988, Mădălina Manole a participat la Festivalul Mamaia cu piesa „Un om sentimental” compusă de Șerban Georgescu, acesta fiind începutul unei colaborări de succes între cei doi. Trei ani mai târziu a obținut discul de aur pentru albumul „Fată dragă”, ce va primi ulterior alte două discuri de aur, pentru vânzări de peste două milioane de unități. Din 1991, începe o serie de turnee de succes în SUA, Canada, Austria, Belgia, Germania, Franța. În anul 1995, cântă la București în deschiderea concertului Whigfield, iar un an mai târziu, în deschiderea concertului susținut de formația Los del Rio. În anul 1997, lansează albumul „Lină, lină Mădălină”. În același an, a fost înființată Asociația Culturală Mădălina Manole cu caracter cultural și umanitar. În anul 2000, a obținut premiul pentru cea mai bună interpretă pop și cea mai bună voce feminină a anului la Premiile Radio România și respectiv, Premiile Industriei Muzicale din România, iar în 2000, albumul „Dulce de tot” este apreciat cel mai bun album pop de Radio România Actualități. Mădălina Manole a lansat cel de-al nouălea album al său, „09 Mădălina Manole”, la MediaPro Music. Printre cele mai importante albume din cariera sa se numără „Ei, și ce?” (1993), „Trăiesc pentru tine” (1996), „Cântă cu mine”(1998), „Dulce de tot” (2000). Anul trecut, în iunie, Mădălina Manole a născut un băiețel, rod al relației sale cu Mircea Petru, cu care s-a căsătorit în toamna aceluiași an. Anterior, Mădălina Manole a fost căsătorită cu regretatul compozitor Șerban Georgescu.