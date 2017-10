MAŞINILE "BULGĂREŞTI", eterna problemă / Când scăpăm de ele?

MAȘINILE "BULGĂREȘTI", eterna problemă / Când scăpăm de ele?

Mai e cale lungă până când fenomenul mașinilor „bulgărești”, care a invadat șoselele constănțene în ultimii ani, va fi măcar diminuat. Legea prin care posesorii ar fi putut fi controlați, astfel încât să circule cu aceste autoturisme, în țara noastră, a fost uitată într-un sertar al Parlamentului. Între timp, deținătorilor de mașini cu numere de Bulgaria li s-a permis să-și obțină ITP-ul în țară.Ultima soluție găsită de autorități pentru a încerca să diminueze (dacă de stopare nu poate fi vorba!) fenomenul înmatriculării autoturismelor în țara vecină, Bulgaria, a fost pus pe hârtie, în cadrul unui proiect de lege pentru modificarea Codului Rutier.Concret, proiectul respectiv stipula faptul că „toate autovehiculele înmatriculate în alte state, dar deținute de persoanele care au reședința, domiciliul ori rezidența normală în România vor putea circula pe drumurile publice din țara noastră maximum 90 de zile într-un an de la intrarea în posesia autoturismului”.Și la ora actuală există o astfel de prevedere în legislația rutieră, dar, după cum au atras atenția polițiștii constănțeni, nu există mijloacele legale pentru a verifica scurgerea celor trei luni. Iar tocmai acest aspect urma să fie reglementat de proiectul de lege menționat: „contorizarea” urma să se facă din momentul în care cetățeanul român a devenit deținătorul mașinii, din momentul în care a încheiat contractul de vânzare - cumpărare.A trecut mai bine de un an și jumătate de când a fost redactat proiectul, de când se tot discută pe marginea lui, dar încă nu a intrat în vigoare! La un moment dat, în aprilie 2012, Guvernul de la acea dată a aprobat proiectul și l-a înaintat Parlamentului, spre discuții și legiferare. De atunci, însă, a fost uitat într-un sertar…Ce defecțiuni tehnice au mașinile „bulgărești”Între timp, a fost operată o altă modificare legislativă cu privire la autoturismele înmatriculate într-un stat european. Este vorba despre realizarea inspecției tehnice periodice. Începând de anul trecut, Registrul Auto Român realizează ITP-ul pentru autoturismele cu numere de Spania, Italia sau Bulgaria, iar valabilitatea este de doi ani.Drept pentru care, constănțenii nu mai sunt nevoiți să treacă granița la vecini pentru a verifica starea tehnică a autoturismului.Ștefăniță Zaharia, adjunctul RAR Constanța, ne-a declarat că, de la intrarea în vigoare a noii prevederi legale, se realizează ITP-ul, în medie, pentru cinci mașini cu numere străine / zi.„Cele mai multe sunt cu numere de Bulgaria, urmate apoi de Spania, Italia și Franța. Nu sunt, însă, atât de mulți pe cât ne-am fi așteptat, având în vedere cât de multe autoturisme cu numere de Bulgaria întâlnim pe străzi”, a afirmat Ștefăniță Zaharia.Cât privește defecțiunile pe care le constată angajații RAR, acestea sunt obișnuite autoturismelor folosite mult timp, pe drumuri proaste.„Nu putem spune că ies în evidență cu ceva comparativ cu restul autoturismelor. Deținătorii sunt, însă, în mare parte, din sudul județului Constanța, unde sunt drumuri proaste și, în consecință, au probleme la sistemul de direcție, la cel de frânare și de iluminare”, a adăugat Zaharia.ITP valabil doar în România!Trebuie menționat, însă, că ITP-ul obținut la RAR de posesorii unei mașini înmatriculate în alt stat european are valabilitate doar în țara noastră.„În schimb, dacă deținătorii unei mașini cu numere de Bulgaria obțin ITP-ul în țara de înmatriculare, pot să circule în orice stat european”, a precizat angajatul RAR Constanța.Dar, după cum au subliniat și polițiștii, mulți dintre posesorii acestor mașini preferă să-și încerce norocul în statul vecin, tocmai pentru că știu că autoturismele au diverse defecțiuni. Nu de puține ori, polițiștii de la Rutieră sau cei de la Garda de Coastă au tras pe dreapta constănțeni care le-au prezentat ITP-uri sau certificate de înmatriculare falsificate, aduse din Bulgaria.