„M-am simţit ameninţat, am scos pistolul şi am tras!“

Cazul polițistului anchetat pentru incidentul de la Hârșova

„M-am simțit amenințat, am scos pistolul și am tras!“

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Boris Lintarov, polițistul comunitar anchetat de către superiorii săi după ce a tras cinci focuri de armă asupra unor indivizi cel puțin dubioși din Hârșova, prezintă lanțul evenimentelor. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o neînțelegere între el și presupusa victimă, un oarecare Ouatu. În ziua respectivă, polițistul se afla în timpul său liber și a ieșit la plimbare, în parc, împreună cu prietena sa. La un moment dat, s-au apropiat de el Ouatu și alți „tovarăși” din gașca sa. Polițistul și-a sfătuit prietena să facă pași înainte, întrucât nu vroia ca ea să fie implicată într-un incident pe care îl anticipa. Polițistul a fost amenințat de către Ouatu, care este cunoscut în localitatea Hârșova drept un om periculos. „S-a legat de mine din senin. M-a făcut gabor nenorocit, m-a amenințat că mă taie, că mă omoară și că nu o să am martori. De când am intrat în școala de poliție, se tot lega de mine”, ne-a povestit Boris. Omul legii nu a reacționat la „salba” de înjurături primită. Spune că și-a văzut de drum, însă, câteva ore mai târziu, a fost prins iarăși, singur, de Ouatu și gașca lui, în zona centrală a Hârșovei. „Cred că erau vreo 15 bărbați, niște namile de oameni, în frunte cu Ouatu. M-au înconjurat, s-au apropiat amenințător de mine și am văzut că Ouatu avea un cuțit la spate. Ce poți oare să-ți imaginezi atunci când vezi că cineva înaintează spre tine, încruntat, cu cuțitul în mână? Că vrea să te îmbrățișeze sau să te înjun-ghie?”, își amintește polițistul. Boris Lintarov cunoștea foarte bine riscurile la care este supus. Știa grupurile de infractori, locurile și modurile în care aceștia acționează. În meseria sa, trebuie să fie pregătit să intervină în orice moment. De aceea, și-a cumpărat propriul său pistol cu bile, pentru care are permis. Deși nu și-a dorit niciodată ca această ipoteză să devină realitate, iată că Lintarov s-a pomenit pus în fața unei situații limită. Agresorii se apropiau înfricoșător. Însă omul legii nu s-a pierdut cu firea. „Au urmat momente în care mi-am simțit amenințată integritatea corporală, fizică. Știu că nu este de glumit cu asemenea oameni. Sunt capabili de orice. Am scos pistolul și am tras”, povestește Lintarov. E singur, oamenii se tem să depună mărturie Cum raportul de forțe îi era net defavorabil, polițistul a rupt-o la fugă, refugiindu-se în curtea Poliției din Hârșova. N-a scăpat, însă, de urmăritori. Acoliții lui Ouatu s-au luat după el, au ajuns la Poliția Hârșova și au spart geamurile instituției. Spiritele s-au inflamat, riscând să degenereze. Cu mare greutate, câțiva polițiști și jandarmi au reușit să îi domolească, altfel cine știe ce nenorocire s-ar fi putut petrece. Boris Lintarov spune că indivizi precum Ouatu și „locotenenții” săi sunt foarte periculoși. „Lumea se teme de acești rău-făcători. Populația - de la copiii școlii generale, până la pensionari - este înspăimântată când dă ochii cu aceste personaje. Oamenii tremură, dar, atunci când li se cere să depună mărturie împotriva acestora, fac pasul înapoi. Le înțeleg reacția. Se tem să nu fie bătuți, să nu care cumva să pățească ceva copiii lor, să nu le fie furată din bătătură bruma de agoniseală. Din acest motiv, lumea se ferește să colaboreze cu poliția. Astfel, fie că sunt în misiune, fie în timpul liber, merg aproape de fiecare dată singur. Nu mă pot baza pe mărturiile localnicilor. Eu sunt un simplu polițist, infractorii sunt mulți și capabili de orice fărădelege: furturi, amenințări, violențe, intimidare”, ne explică Lintarov. „Este incredibil ce se întâmplă la Hârșova. Lumea interlopă face legea în localitate. La prima vedere, polițistul s-a pripit, nu ar fi trebuit să scoată pistolul și să tragă. Dar faptul că a fost înconjurat amenințător de acei indivizi, că viața i-a fost pusă în primejdie de membrii acelei bande, schimbă datele problemei. Polițistul a fost în legitimă apărare. Alții sunt vinovații pentru acest incident“ Sorin Calafus, avocatul apărării Caracterizări în termeni favorabili Atât șeful Postului de poliție Crucea, unde lucrează Boris Lintarov, cât și primarul comunei Ghindărești, localitatea de domiciliu a omului legii, l-au caracterizat în termeni favorabili pe polițist. „Din data când a fost repartizat la Postul de poliție Crucea și până în prezent, agentul Boris Lintarov și-a desfășurat serviciul corespunzător fișei postului, a respectat programul de lucru, iar în anumite situații, a desfășurat activități suplimentar pentru rezolvarea unor probleme existente, peste programul de lucru, dând dovadă de corectitudine și punctualitate. Nu există nicio reclamație din partea cetățenilor comunei Crucea îndreptată împotri-va sa, nefiind cercetat pe plan profesional. A fost în sprijinul cetățenilor, îndrumându-i pe aceștia pe calea legală în cazul în care problemele acestora nu intrau în competența poliției. În ceea ce privește munca în echipă, a dat dovadă de colegialitate față de întregul colectiv al Postului de poliție”, sunt aprecierile agentului șef Didel Stoica, șeful Postului de poliție Crucea. „Îl cunosc foarte bine, de mic, pe Boris Lintarov, un om cinstit, harnic, bun gospodar, pașnic, blajin, sociabil, având un comportament decent, netulburând niciodată liniștea publică, fapt ca urmare a educației alese și elevate pe care a primit-o de la părinți”, îl descrie primarul comunei Ghindărești, Vasile Simion. Un vis aproape spulberat Din copilărie, cea mai arzătoare dorință a lui Boris Lintarov a fost aceea de a deveni polițist. Și-a văzut visul cu ochii, însă, în urma acestui incident, riscă să-și piardă slujba. Potrivit declarației șefului IPJ Constanța, comisar șef Dumitru Catană, în momentul de față, ancheta este în plină desfășurare, iar la finalul cercetărilor, se vor stabili măsurile legale care se impun. Lintarov este acuzat de folosire abuzivă a pistolului și de vătămare corporală. Grupaj realizat de Corina BAGIE și Sorin MIHALACHE