"M-a tras forţat din maşină şi mi-au pus cătuşele, la ordinele comandantului, pentru că nu îl lăsasem să treacă" UN NOU SCANDAL DE PROPORŢII ÎN POLIŢIE

"M-a tras forțat din mașină și mi-au pus cătușele, la ordinele comandantului, pentru că nu îl lăsasem să treacă" UN NOU SCANDAL DE PROPORȚII ÎN POLIȚIE

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou scandal de proporții cu polițiștii în plină stradă a avut loc în Mehedinți, la Baia de Aramă. Un șofer a fost încătușat de agenți după ce a refuzat să se legitimeze, motivând cu nu are acte la el. De cealaltă parte, șoferul acuză că a fost pus să se dea din drum pentru a trece șeful Polițiștilor, scrie romaniatv.netBărbatul imobilizat de polițiști este un șofer oprit în trafic în localitatea Baia de Aramă. A susținut că nu are niciun act la el, și a fost recalcitrant cu agenții, așa că aceștia au fost nevoiți să-l ducă la secție.De cealaltă parte, șoferul susține că a fost pus să se tragă de pe șosea din calea șefului polițiștilor. El a refuzat, fapt ce i-ar fi înfuriat pe agenți. Bărbatul a fost amendat, a rămas fără permis dar și fără plăcuțele de înmatriculare. El susține că a fost rănit de cătușe și vrea să apeleze acum la un avocat.Cornel Mărgelu susține că totul a pornit după ce șeful acestora, aflat în timpul liber, a depășit o coloană de mașini și, aflându-se pe contrasens, i-a cerut să dea în marșarier. Pentru că ar fi refuzat, șoferul bolidului de lux le-ar fi făcut semn polițiștilor și a cerut să fie luate măsuri împotriva conducătorului autoutilitarei. "Ieri dimineață am mers la piață, la cumpărături, la Baia de Aramă. Când am ajuns acolo, șoferul unui BMW care se afla pe contrasens m-a blocat și a zis să dau în spate. M-a înjurat. Am zis să dea el că eu am prioritate. Atunci i-a făcut semn unui polițist care era în piață, acesta a venit și mi-a spus direct că îmi ia permisul de conducere. BMW-ul a trecut pe lângă noi, deci avea loc să treacă, apoi a oprit la 20 de metri și a venit la fața locului. Atunci am aflat că era comandantul, șeful lor, pentru că filma și le dădea indicații. Polițistul nu s-a prezentat, mi-a cerut documentele, i-am spus că nu le am pe toate în original. Acel comandant dădea ordine. Mi-a spus să mă dau jos să îmi percheziționeze mașina cumpărată din Franța, unde am fost la muncă. În mașină eram eu, fratele meu și două fetițe, a mea și a lui. M-a tras forțat din mașină, apoi m-au imobilizat și mi-au pus cătușele, tot la ordinele comandantului, care le-a zis să mă încătușeze, pentru că nu îl lăsasem să treacă. În fața fetițelor s-a întâmplat totul", a declarat Cornel Mărgelu, pentru Gorjeanul.