"M-a dat cu capul de un perete. A început să îmi care pumni, şuturi, picioare. Mi-am pierdut cunoştinţa". ARTISTĂ DIN ROMÂNIA, LA UN PAS SĂ FIE UCISĂ DE PROASPĂTUL SOŢ, MEMBRU ÎN ECHIPA "VOCEA ROMÂNIEI"

"M-a dat cu capul de un perete. A început să îmi care pumni, șuturi, picioare. Mi-am pierdut cunoștința". ARTISTĂ DIN ROMÂNIA, LA UN PAS SĂ FIE UCISĂ DE PROASPĂTUL SOȚ, MEMBRU ÎN ECHIPA "VOCEA ROMÂNIEI"

Ştire online publicată Miercuri, 12 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Lorena Lupu, o cunoscută scriitoare de la noi, a scris pe blogul ei personal un text tulburător, însoțit de niște imagini cutremurătoare! Aceasta a povestit cu lux de amănunte despre trauma trăită de Iulia Mihuț, buna ei prietenă, care a fost la un pas de a fi ucisă în bătaie de soțul ei, sunetistul din gașca lui Smiley, care lucrează și în echipa emisiunii Vocea României!"Iulia Mihuț e o fată dulce de 23 de ani care, până vineri noaptea, adică acum trei zile, visa la familie, copii și fericire. Era măritată de două săptămâni cu un tip pe care îl credea iubirea vieții ei. Apoi, hodoronc-tronc, complet din senin, soțul ei Alex a venit beat acasă și a încercat s-o ucidă. Ea e cântăreață. O chema Iulia Stoica. Avea o trupă în Sibiu, care începuse să prindă faimă și contracte, când s-a combinat acum aproximativ un an cu Alex Mihuț, zis Sonerie. Îl știa de câțiva ani, dar până atunci nu avuseseră treabă unul cu celălalt.Considerat unul dintre cei mai buni sunetiști din țară, parte din echipa lui Smiley și a altor vedete, bărbatul, de 39 de ani, i-a promis că îi va produce el albumele și va fi susținătorul ei de bază. E ușor să te îndrăgostești lemn de un tip matur care pare că te înțelege; iar Iulia a făcut exact asta. A chemat salvarea după episodul violent, dar echipajul i-a comunicat că ei pot doar s-o trateze, nu să și recolteze probe incriminatorii. E furioasă. A renunțat la multe pentru un om care i-a promis iubire până la moarte. (...) El a plecat la concert pe la șapte. Îmi spusese că vine acasă pe la zece, că are treabă la Romexpo dimineața. Anyway, pe la două, m-a sunat, beat, să îl iau de la Alllive, clubul lui Smiley. Clubul ăsta e la cinci minute de casa unde locuiam noi. M-am dus să il iau. Era cu alți trei bețivi, punea muzica de pe telefon. Am ieșit la o țigară, apoi, ca să nu mai intru să-l iau, l-am sunat și mi-a dat ocupat de două ori. A trebuit să intru>> (....) Supărată, Iulia a renunțat să-l convingă pe soțul ei că ar fi cazul să se culce, dacă vrea să fie la Romexpo a doua zi la șapte, și a plecat acasă. I-a dat mesaj pe drum, recomandându-i să-și rezerve înjurăturile pentru prieteni. Câteva minute mai târziu, când ea era deja în pijama, acasă, el a sunat-o s-o întrebe unde este. Când a aflat că deja e acasă, a anunțat-o sec că vine să o omoare.sursa: cancan.ro, lorenalupu.com