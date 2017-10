Luni, 34 de deţinuţi - elevi de la Penitenciarul Poarta Albă încep cursurile

Luni, 34 de deținuți - elevi de la Penitenciarul Poarta Albă încep cursurile

Luni, 14 septembrie 2009, începând cu ora 10,30, la Penitenciarul Poarta Albă va avea loc deschiderea noului an școlar 2009 - 2010, pentru cei 34 de elevi - persoane private de libertate care urmează cursurile claselor I - VIII și, începând din acest an, clasei a IX-a de liceu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranță de la Poarta Albă, în acest an, 13 persoane private de libertate vor urma cursurile claselor I - IV, 12 vor învăța materia claselor V – VIII, iar ca o noutate, nouă deținuți vor studia în clasa a IX-a de liceu. La școala din incinta unității penitenciare își desfășoară activitatea profesori din cadrul Colegiului Agricol Poarta Albă, repartizați de către Inspectoratul Școlar Constanța, care predau Programa școlară autorizată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. Pentru prezența la cursuri și obținerea de rezultate bune la învățătură, elevii - persoane private de libertate sunt recompensați prin obținerea de zile câștig la pedeapsa pe care o execută, sume de bani echivalente cu numărul de ore de prezență raportat la salariul minim pe economie precum și recompense constând în suplimentarea unor drepturi. La deschiderea noului an școlar vor participa cadre din conducerea Penitenciarului Poarta Albă și cadre didactice de la Colegiul Agricol Poarta Albă.