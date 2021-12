Lumea de sub navă. Viitorii militari și-au demonstrat talentele și respectul pentru mediul acvatic

Lansat în luna august, proiectul „Lumea de sub navă” a fost în ultimele cinci luni, o adevărată provocare pentru viitorii militari, învățăcei în cadrul Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale și Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Pe de o parte, tinerii și-au demonstrat cunoașterea lumii subacvatice, pe care au ilustrat-o prin diverse imagini desenate sau pictate, în cadrul unui concurs lansat în cadrul proiectului. Pe de altă parte, au învățat de ce este nevoie și cum pot să protejeze mediul înconjurător, prin diverse acțiuni de educație de mediu, inclusiv prin realizarea unei sere, în incinta Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale.





Referitor la proiectul derulat în colaborare cu cele trei unități de învățământ constănțene, dar în beneficiul societății constănțene și nu numai, Liana Naum, președintele Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului Filiala Constanța, a declarat cu ocazia festivității de încheiere a proiectului: „A fost un proiect complicat și foarte complex, în care au fost foarte mulți oameni implicați, printre care maistru militar principal (r) Alexandru Baciu, maistru militar principal (r) Viorel Duțu, comandor în retragere Gheorghe Mihalache, pictorul și inginerul horticol Nicolae Găgeanu, prof. Ancuța Popa, Radu Orban, lector univ. Simona Ghiță. A debutat cu o idee, am vrut să facem educație pentru mediu pentru toate instituțiile militare de învățământ din Constanța. Educație pentru mediu însemnând în primul rând să cunoască lumea de sub navă. Și aici a venit lector universitar în biologie Simona Ghiță, care a făcut o prezentare extrem de frumoasă celor trei instituții de învățământ. În același timp am lansat și concursul de desen pentru calendarul pe care astăzi l-ați văzut, momentul când elevii și studenții au văzut ce avem în Marea Neagră și ce ar trebui să reprezinte. După două luni se vede rezultatul. Calendarul a prins contur și va fi un mod de reprezentare a tuturor creațiilor școlilor militare din Constanța.





Am montat o seră la școala de maiștri militari de marină, cu sprijinul voluntarilor din școală și sub atenta supraveghere a celor doi colegi maiștri militari, iar sera va deservi în timp popota unității respective și vor avea zarzavaturi proaspete și flori. De asemenea, menționez acțiunea «Plantăm viață», unde elevii au plantat bulbi și au luat ghivecele în camere.





Am avut o experiență inedită cu «Biblioteca vie», această metodă de educație non formală fiind un succes, mai ales că am venit cu oameni cu experiențe profesionale extraordinare, din toate domeniile de activitate ale unui viitor ofițer sau maistru militar. Totodată, am plantat 225 trandafiri lângă vedeta torpiloare din fața academiei; am ales trandafiri galbeni și roșii, pentru că albastră e vedeta, și am avut sprijinul unui arhitect peisagist de la Academia Navală. Nu știu dacă a fost mult sau puțin, dar a fost un proiect necesar și benefic pentru toți. Iar pentru tineri este un bun exemplu de a face lucruri de acest fel”.



Calendar realizat din lucrările viitorilor militari





În cadrul evenimentului final a fost lansat un calendar realizat din 12 dintre lucrările realizate de elevii și studenții militari, care va fi un „ambasador” atât al nivelului ridicat de pregătire al viitorilor militari, cât și al preocupării lor pentru mediul înconjurător. „Calendarul este expresiv și arată că tinerii sunt talentați în multe domenii. Pe lângă desen, aceștia mai sunt talentați și la muzică, matematică sau sport, iar noi, ca și organizație non-guvernamentală, venim cu proiecte care să-i motiveze, căci pe lângă meseria lor, una complicată, vor putea să fie oamenii pe care și-i dorește societatea”, a mai afirmat Liana Naum.





Tinerii ale căror lucrări au fost incluse în calendarul ce a încununat proiectul „Lumea de sub navă” sunt: Clara Georgeta Lițu – Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Ioana Maria Răducanu – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Claudia Mariana Ciurba – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Daniel Lupu – Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Andrei Cojocaru – Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, Robert Andrei Păsărică – Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Claudiu Moșoiu – Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, Florin Doagă – Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Amalia Ioan – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Bianca Ana Maria Nedelcu – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Alexandra Popa – Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, Mioara Cristea – Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale.





