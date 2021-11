„Lumea de sub navă” - lecție de responsabilitate civică de la tinerii în uniformă militară

Proiectul a fost lansat în luna august, fiind o provocare pentru viitori militari, în prezent învățăcei în instituțiile de învățământ militar, să-și dezvolte abilitățile civice. În lunile care s-au scurs, viitorii militari au participat la prezentări privind biodiversitatea, au plantat trandafiri și copaci, s-au implicat în realizarea unei sere etc. De asemenea, alte activități urmează să se desfășoare în perioada următoare. Despre toate acestea, ne-a vorbit Liana Naum, președintele Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, filiala Constanța.





„Proiectul „Lumea de sub navă” este înscris pe educație pentru mediu. Ne dorim ca tinerii să înțeleagă că locul lor de muncă, marea, nu este numai al lor, că mai este o lume sub ape, care trebuie protejată neapărat și, mai mult, o lume pe care trebuie să o ajutăm să se dezvolte. De asemenea, este un proiect de suflet, pentru că mi-am dorit să dau înapoi ceea ce am primit de la Forțele Navale Române, în ultimii ani din viața mea profesională fiind cadrul militar activ, timp în care am cunoscut mulți tineri care doreau să se implice, să protejeze natura. Scopul este să îi văd crescând frumoși și implicați, pe acești cetățeni în uniformă, așa cum mi-am văzut crescând copiii”, a mărturisit Liana Naum.



Teren folosit de „binevoitori” pentru gunoaie, transformat de elevi în seră





Una dintre activitățile din proiect a vizat realizarea unei sere în incinta Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”. Un teren nefolosit de mulți ani, pe care diverse persoane din apropierea instituției aruncau gunoaie, peste gard, a fost curățat, urmând să devină o „oază de fertilitate”, ce va fi îngrijită de elevii militari, care se vor bucura și de roadele acesteia.





„Sâmbătă vom termina de montat sera, peste o săptămănă achiziționăm sistemul de udare, semințele și ce mai este necesar au fost achiziționate deja, iar în două săptămâni va fi funcțională. Vor fi plantate verdețuri, care vor fi folosite la popopa instituției, dar și flori, care vor fi apoi utilizate la înfrumusețarea spațiului din curtea școlii”, a explicat Liana Naum. Mai mult, pentru că tinerii și-au dorit, în urmă cu puțin timp a fost realizată o altă activitate în cadrul școlii militare, în cadrul căreia elevii au plantat flori în ghivece, pe care le-au luat în camere.





O altă activitate, la fel de impresionantă, a fost realizată la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde, în fața instituției, pe terenul din zona navei torpiloare, au fost plantați 225 de trandafiri.





„Au fost plantați trandafiri roșii și galbeni, astfel că alături de nava torpiloare, albastră, să amintească de tricolor”, a adăugat președintele comitetului.





O altă acțiune de plantare urmează să aibă loc de Ziua Dobrogei, când grupe de studenți și alte persoane implicate în proiect vor planta zece platani.





„Vor fi opt grupe a câte cinci studenți și două grupe de aspiranți. Fiecare vor scrie, de mână, mesaje pentru Dobrogea, pe care le vom lega cu tricolorul, le vom introduce în sticluțe, ce ulterior vor fi îngropate la rădăcina copacilor. De asemenea, va fi turnată apă dintr-un vas de Horezu, ca un simbol, căci apa este cel mai important element”, a adăugat Liana Naum.



Militari cu ani de experiență, „cărți” în cadrul unei „Biblioteci vii”





Seria activităților va continua, pe 20 noiembrie, cu „Biblioteca vie”. În fapt, mai mulți maiștri militari, comandori în rezervă, dar și alți oameni cu cariere impresionante în Armata României, au răspuns solicitării organizatorilor, de a deveni „cărți vii” și a le vorbi viitorilor militari despre frumusețea profesiei și nevoia de protejare a mediului. Acțiunile se vor desfășura la Școala Militară de Maiștri Militari, dar și la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Ca un detaliu, fiecare personalitate își va pune un titlu de carte, sub care să se prezinte elevilor. Până în prezent, vor fi prezente, printre altele, „cărțile vii” „Călător pe drumuri de ape” și „Scutul Dobrogei”.





Tot în cadrul proiectului, la sediul Colegiului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, din cartierul Poarta 6 – atunci când instituția se va muta – va fi realizat un spațiu de lectură în aer liber, pentru elevi.





Activitățile au fost realizate de o echipă formată din membri cu C.V.-uri impresionante: lector universitar Simona Ghiță, doctor în biologie, cadru didactic la Universitatea Maritimă Constanța, comandor în retragere Gheorghe Mihalache, maistru militar Alexandru Baciu, maistru militar Viorel Duțu, inginerul horticol Nicolae Găgeanu – pasionat de pictură, lucrările acestuia reprezentând farurile de pe litoral fiind expuse în mai multe împrejurări la evenimentele Forțelor Navale - Radu Orban și Anastasia Lăcătuș etc.





Aceștia au răspuns „prezent”, alături de responsabilii instituțiilor unde învață, unui amplu proiect de responsabilitate socială, intitulat sugestiv „Lumea de sub navă”. Proiectul este derulat de Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Filiala Constanța, în parteneriat cu Forțele Navale Române, fiind unul dintre „Câștigătorii de Fond pentru Constanța”, în cadrul programului de finanțare aflat la a doua ediție, administrat de Federaţia Fundaţiile Comunitare din România - FFCR, implementat la Constanța de Fundația Comunitară Galați.