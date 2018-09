Ludovic Orban, audiat la DNA

La ieșirea din sediul DNA, el a declarat că a fost audiat în calitate de martor, fiind chemat ca urmare a unei sesizări penale făcute de Viorel Cataramă, care contestă decizia de excludere din PNL."Contestă decizia de excludere și decizia Consiliului Național (al PNL din 11 martie - n.r.). (A fost exclus - n.r.) pentru că patru luni de zile a atacat sistematic conducerea partidului, pe mine personal, decizii ale partidului. Am și prezentat la data respectivă motivele", a explicat Orban.El a spus că i se pare "curios" să fie chemat al DNA ca urmare a sesizărilor făcute de un om care susține că este membru al PNL. "Noi, când am depus sesizările la Parchet, am depus împotriva unor abuzuri grave făcute de PSD, de președinții PSD, de premierii PSD. De altfel, domnul Cataramă - unul dintre atacurile domnului Cataramă a fost tocmai cel legat de faptul că am depus sesizare penală împotriva lui Dragnea și a lui Dăncilă. (...) Nu văd absolut niciun motiv pentru depunerea unei sesizări. Dar, nu am niciun motiv de îngrijorare", a susținut liderul PNL.Ludovic Orban l-a acuzat pe Cataramă că acționează ca un "agent al PSD în PNL"."Faptul că sunt aici este rezultatul unei sesizări. În ceea ce privește motivul josnic prin care domnul Cataramă înțelege să facă politică, prefer să nu comentez. Cred că orice om care în PNL mai avea un dubiu legat de justețea deciziei de excludere nu mai are nici un dubiu, pentru că domnul Cataramă acționează ca un agent al PSD în PNL, nicidecum ca un reprezentant al PNL", a afirmat Orban.În luna iulie, Biroul Executiv al PNL a decis excluderea din partid a lui Viorel Cataramă pentru "atacurile la adresa PNL".Ulterior, Cataramă a declarat că decizia a fost luată cu încălcarea prevederilor statutare."Este o decizie care este luată cu încălcarea prevederilor statutare. Eu nu am fost convocat la această ședință, nu am știut de acest lucru. Nu este de competența Biroului Executiv să mă sancționeze. Sunt mai multe lucruri. În momentul în care voi afla, voi vedea cum voi acționa", afirma Cataramă, la acea dată.În luna august, Orban susținea că decizia de a-l exclude din partid pe prim-vicepreședintele Organizației PNL Sector 2 Viorel Cataramă a avut la bază "delictul de opinie", arătând că este problema acestuia dacă depune plângere penală."E problema lui. Delictul de opinie este pedepsit conform statutului atunci când un membru nu respectă deciziile, atacă sistematic deciziile partidului, președintele partidului. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar da liber la înjuratul președintelui partidului? (...) Nimeni nu este împiedicat să se exprime în cadrul partidului, partidul este deschis dezbaterilor, orice membru poate să exprime orice fel de opinie", spunea Orban, citat de Agerpres.