Lucrările la Podul Agigea, în întârziere! "Sunt dezamăgit de mobilizarea slabă din şantier"

De la nunta la priveghi

Ce frumoase erau nuntile din trecut.Cele mai vechi "nunti" de partid si de stat sunt atestate pe vremea lui Gheorgiu-Dej.Nea Nicu a continuat.Un intreg alai de petrecareti guvernamentali il insotea pe Tovarsu' in vizitele lui din tara si strainatate.La intoarcere din voiaje,alt alai de pionieri,muncitori din fabrici si uzine il aplaudau pe Tovarasu'.Pesedeii, mostenitorii comunistilor,nu au renuntat la inaugurarile cu zurgălăi.Imi aduc aminte de vizitele lui Ponta la inundatii,de vizitele de partid si de stat de la manastirile din Moldova,de alaiul cu nuntasi de la inaugurarea cartierului cu saraci din Constanta,de inaugurarea unui borcan cu muraturi la sediul PSD,de inaugurarea unei treceri de pietoni.Dar cea mai frumoasa nunta de partid a fost pe podul nou de la Agigea,in toamna anului 2014.Atunci s-a inaugurat podu',cand Victor Viorel a intrat in campania electorala.Ce frumos...Nuntasii au fost adusi cu autobuzele lui Nicusor ca sa-l aplaude pe Victoras,presedintele tutulor,a tutulor romanilor.Acolo pe pod,Viorel l-a cerut in casatorie pe Tariceanu.Tot acolo,pe podul nou de la Agigea,Tariceanu mireasa lui Ponta,i-a jurat credinta vesnica.Nimeni si nimc nu-i va desparti pana la moarte.Mazare,alt nuntas,s-a bucurat cand in multime a vazut un moșulica care purta o basca rosie ca a lui.Toti ne-am bucurat.De prea multa emotie,Tariceanu ,mireasa lui Ponta,a confundat podul nou cu cel vechi.Nu are importanta.Ponta sa traiasca ! Mirele tutulor.Si uite ca de la nuntile cu petrecareti pe podurile din Agigea am ajuns la priveghi.Directorul CNADNR a trecut si el pe acolo.Era singur si trist.Unde e Ponta ? Unde e Mazare ? Unde e mireasa ? Unde e galeata cu sarmale ? Unde e Nicusor ? Trist,foarte trist ! O nenorocire !