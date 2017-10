Loviturile care au îngrozit Constanţa. Metoda "Pomana" face ravagii

Loviturile care au îngrozit Constanța. Metoda "Pomana" face ravagii

În ultimele două săptămâni, numărul tâlhăriilor în locuințele din municipiul Constanța a crescut semnificativ. Polițiștii au primit mai multe plângeri în legătură cu lipsa unor sume importante de bani, din partea unor persoane în vârstă, păcălite prin diverse metode folosite de tâlhari. Ultima metodă folosită de hoți este numită „Pomană” și vizează în special persoanele de vârsta a treia, care cred ceea ce li se spune și acceptă mai ușor persoanele străine în locuințe.Gheorghe T., în vârstă de 92 de ani, din municipiul Constanța, a reclamat faptul că pe data de 25 martie a primit în locuința sa, de pe strada Soveja, o femeie de aproximativ 70 de ani, care i-a spus că a venit cu pomană și că vrea să-i ofere suma de 100 de lei, dar că are doar o bancnotă de 200 de lei, la care îi trebuie rest. Bătrânul s-a dus în dormitor, de unde a adus suma de 100 de lei, iar „pomana” a fost înfăptuită. Doar că, după plecarea femeii din locuință, bătrânul a constatat lipsa din dulapul din dormitor a 5.000 de lei. Polițiștii Secției 1 au demarat cercetări în acest caz sub aspectul infracțiunii de furt calificat și caută o femeie de 70 de ani, cu părul scurt, de culoare închisă, tunsă băiețește și îmbrăcată cu o jachetă de culoare albastră și cu o fustă de aceeași culoare.„În general, la aceste furturi prin împrietenire, la mijloc sunt femei întotdeauna care săvârșesc fapta respectivă, cu complicitatea unor bărbați care le așteaptă afară. Metoda în sine este aceiași, dar modalitatea de comitere este diferită. Ideea este să se asigure pătrunderea în locuință și distragerea atenției proprietarului, timp în care un complice sau mai mulți scotocesc prin casă. Găsesc ce-i interesează, bani și bijuterii, iar după aceea toată operațiunea se termină. Sunt vizate persoanele de vârsta a treia, din păcate sunt mai creduli și aici există o predilecție”, a declarat pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Poliției Municipiului Constanța.Un alt bătrân, de 83 de ani, a reclamat la poliție cu trei zile în urmă faptul că soția sa, în vârstă de 80 de ani, a întâlnit o femeie pe scara blocului care a vrut să-i dea de pomană, având la ea câteva produse alimentare și de curățenie. Persoana necunoscută a fost invitată în casă, iar după o discuție de aproximativ 10 minute, femeia a cerut voie la toaletă, după care a părăsit locuința. Câteva ore mai târziu, reclamantul a observat că dintr-un șifonier din dormitor îi lipsește suma de 16.600 de euro și 3.500 de lei, prejudiciul total fiind de 77.300 de lei. Polițiștii Secției 3 caută acum o femeie de 30 de ani, cu tenul alb și constituție atletică, având o înălțime de 1.70 cm. Tudorel Dogaru ne-a explicat cum tâlharii se folosesc de o metodă asemănătoare pentru a-i stoarce pe bătrâni de orice ban.„Îi ademenesc cu diverse chilipiruri. Să spunem că un detergent costă 20 de lei în magazin și ei vin și îl dau cu 10 lei și mai fac și o mică demonstrație. În timpul demonstrației, complicele acționează nestingherit în casă. După care îi lasă detergentul, la prețul respectiv. Sfatul meu pentru persoanele mai în vârstă, dar și pentru ceilalți este să nu permită nimănui, sub nicio formă pătrunderea în locuință a unei persoane necunoscute”, a mai precizat pentru „Cuget Liber”, Tudorel Dogaru, șeful Poliției Municipiului Constanța.Despre această metodă probabil ați mai auzit, dar din păcate, tâlharii continuă să facă victime în municipiul Constanța. Tot persoanele mai în vârstă sunt vizate, sub pretextul că o rudă a fost implicată într-un accident și trebuie să plătească o anumită sumă de bani. Spre exemplu, o femeie în vârstă de 82 de ani a reclamat la poliție faptul că, în urmă cu trei zile, a fost apelată pe telefonul fix de către un bărbat necunoscut, care s-a recomandat a fi fiul său. I-a adus la cunoștință că a fost implicat într-un accident rutier și că se află internat în stare gravă într-un spital din București. De asemenea, i-a spus victimei că trebuie să achite suma de 10.000 de lei, bani necesari unei operații și că va veni o persoană la domiciliu să ridice banii. După aproximativ 5 minute, la poarta părții vătămate s-a prezentat un alt bărbat, căreia victima i-a înmânat suma de 3.000 de lei. Ulterior, femeia a luat legătura cu fiul său și a aflat că acesta nu a fost implicat în niciun eveniment, dându-și seama că a fost înșelată. Un alt caz este cel al unui bărbat de 83 de ani, care a primit un apel de la o persoană necunoscută de sex masculin și l-a convins că fiica sa este victima unui accident și că trebuie să plătească o anumită sumă de bani. După aproximativ 10 minute, s-a prezentat la ușa victimei s-a prezentat un tânăr, care s-a recomandat a fi reprezentantul avocatului fiicei lor, căruia i-a înmânat suma de 7000 de lei.„În ceea ce privește infracțiunile cu metoda „Accidentul”, sunt de regulă persoane aflate în Penitenciar, care racolează niște persoane aflate în libertate și prin intermediul lor săvârșesc aceste fapte, pentru că evident au nevoie de complici. S-au mai rafinat între timp, îi prinzi și ei știu că metoda le-a fost aflată, o schimbă apoi o aflăm și pe aceea și tot așa. Este o luptă continuă și niciodată nu poți să spui că s-a oprit fenomenul. La un moment dat, ca orice fenomen de acest gen o să dispară, pentru că așa s-a întâmplat întotdeauna, dar infracțiunile vor rămâne, din nefericire”, a conchis Tudorel Dogaru.Oamenii legii vă sfătuiesc să verificați imediat dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier. Spre exemplu, cereți date despre unitatea medicală, de poliție sau parchet unde s-ar afla aceasta și sunați la acea autoritate pentru pentru confirmare. Dacă sunteți contactat de un „binevoitor”, care vă apelează în numele unei rude apropiate, și nu ați putut verifica veridicitatea informațiilor, anunțați imediat Poliția la numărul de urgență 112 pentru a vă acorda sprijin. De asemenea, trebuie să fiți atenți la persoanele cu care intrați în contact aparent întâmplător. Este posibil ca acestea să vă urmarească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră și să afle detalii despre familie sau vecini. Nu primiți în locuință persoane care pretind că sunt de la diverse societăți comerciale, decât după ce ați verificat actul de identitate și legitimația de serviciu. Nu le furnizați acestora informații despre membrii familiei dumneavoastră sau despre vecini. Sub nicio formă nu trebuie să dați bani necunoscuților sub niciun motiv. Persoanele vizate sunt cele de vârsta a doua și a treia, care se presupune că au bani și rude, ce nu se află în proximitatea lor. Se mizează pe incapacitatea de a evalua veridicitatea situației, singurătatea persoanei, empatia și compasiunea ridicată a victimei, precum și predispoziția acesteia de a se încrede ușor în oameni.