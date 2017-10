LOVITURĂ PENTRU ŞOFERI / POLIŢELE RCA, scumpite cu 40%

LOVITURĂ PENTRU ȘOFERI / POLIȚELE RCA, scumpite cu 40%

30 Septembrie 2014

Cea mai scumpă asigurare RCA de pe piață costa, în urmă cu câteva luni, mai mult decât dublu față de cea mai ieftină. Diferența pare să se fi diminuat considerabil, se arată într-o analiză Capital.ro.În mai, cea mai ieftină poliță, vândută de compania Astra, costa 419 lei, iar cea mai scumpă, de la Uniqa – 972 de lei, adică un preț mai mare cu 553 lei, sau cu 130%. Deci mai mult decât dublu.În septembrie, tot Astra comercializează cea mai ieftină asigurare, dar de data asta la un nivel de 498 lei, iar prețul cel mai ridicat îl are Asirom – 865 lei, așadar cu 160 de lei în plus, respectiv 32%.Ce s-a întâmplat între timp? ASF a strâns șurubul. Trei societăți de asigurare – Astra, Euroins și Carpatica – practicau prețuri mult sub restul pieței, astfel că erau acuzate de „dumping", pe motiv că astfel atrăgeau mulți clienți, dar nu dispuneau de posibilități bănești suficiente încât să achite despăgubiri în caz de daună. Urmarea? Companiile cu polițe ieftine au crescut prețurile, iar unele dintre cele cu polițe scumpe, precum Omniasig și Uniqa, au aplicat o micșorare, pentru a mări portofoliul de clienți.Românii s-au învățat să ceară tot mai mult despăgubiri pentru vătămări corporale rezultate din accidente auto și, din acest motiv, rata daunei parcurge un trend ascendent. Iată un nou motiv pentru firme să crească prețurile asigurărilor, în tentativa de a absorbi cât mai multe lichidități și a crește rezervele de daună.