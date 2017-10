LOVITURĂ PENTRU BISERICĂ! Un episcop apare într-un filmuleţ pornografic de 15 minute

1

Se stia de multa vreme de aventurile clericilor LGBT , atat in liceele teologice , cat si in facultatile de profil . De asemenea , se stia si la patriarhie ca , astia , prea-inaltii , ii regulau la greu pe cei care doreau o parohie , o staretie , un metoh , de mergeau cracanat pana la pensie ... De aia si sunt impotriva casatoriilor ,,anormale'' . Ei vor sa se cupleze la nesfarsit , cu un numar nesfarsit de parteneri , pe cat posibil prospaturi , mai ales minori , fara obligatiile prezumate de niste acte de casatorie . De altfel , avem numeroase exemple de preoti si calugari , bisexuali , care , foarte des , ies in decor si mai planteaza , pe ici pe colo , aprige mladite ale ,,bisericii stramosesti'', chiar si in manastiri . Cornel , asta de la Husi , este celebru si ca ii viziteaza pe subordonati in parohii si isi face liste lungi cu fiii si fiicele preotilor si chiar cu nevestele lor ... Berbecul isi programeaza de cu ani inainte , relatiile ulterioare ...Dar , ce vorbim de ce se intampla in Moldova inapoiata , cand avem aici la Constanta , unul dintre cei mai straluciti reprezentanti ai pidosniciei ortodoxe mioritice - Spagoveanul Teodosie ! Prea-inaltul si echipa sa , au placeri ascunse si nebanuite , bazate pe iubirea de arginti si iubirea totala de aproapele , inzecite acestea in clanul sturlubaticilor barbosi ...