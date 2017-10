LOVITURĂ GREA PENTRU MILITARI. Li s-au mărit salariile, dar Guvernul loveşte în pensiile militare. Legea care le taie veniturile

3

pensiile militare

dap... nu e rau ....pensiile militare sunt niste aberatii....nu e posibil sa ai pensia mai mare decat salariul cand ai fost militar activ ... in plus ...sunteti enorm de multe cadre militare ....care sincer... nu va justificati salariile...in alte armate vezi un gradat la 100 de soldati...la noi e cam 1/1.... nu mai exista limita de varsta in grad....poti sa stai diot pana la pensie...performanta =0.... sistemul trebuie restructurat din temelii....