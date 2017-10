Lovitură grea pentru INTERLOPII Constanţei

6

y

BAI BULANILOR VASEA SINT JMECHERI INTERNATIONALI ARUPT GERMANIA IN ANI 90 SI VOI DIN CLANUL SPANIOLUL CALIN CARE LUCRA IN MURCIA PETRE ERA OSPATAR LA DONA CLUB IN MAMAIA LICA ERA PE MASINA DE COCA COLA SOFER BA TREZITIVA VANGELICI SI STILA PARINTI LOR TAXIMETRISTI , CE ZMARDOI SINTETI UN PORTAR DE FOTBAL CARE SE BAGA IN SEAMA CU NUTU , DORU CARE LUCRA LA ABATOR ASTEA SINT CUM SINT PANACOTARI GAMEALA FIRICA TASIM . TREZITIVA FRATILOR VASEA ARE 100 DE ANGAJATI MANINCA O GRAMADA DE FAMILI DE LA STILA SILONUL CE VRETI EL UNBLA TOATA NOAPTEA SI GABORI STAU ACASA .