LOVITURĂ DURĂ pentru şoferi. Amendaţi cu 5.000 lei dacă iau autostopişti

LOVITURĂ DURĂ pentru șoferi. Amendați cu 5.000 lei dacă iau autostopiști

Șoferii care iau în mașină persoane care fac autostopul ar putea fi sancționați cu amendă de până la 5.000 lei, se precizează într-un proiect de ordonanță lansat ieri în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor. Același document a mai fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor în decembrie 2013 și a suscitat dezbateri aprinse în spațiul public.Potrivit unui proiect de ordonanță pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, lansat ieri in dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, transportarea autostopiștilor ar putea fi sancționata cu amendă, scrie AvocatNet.ro.Mai exact, persoanele fizice sau juridice care efectuează transport public de persoane cu un autoturism, iar acel transport nu este realizat in regim de taxi sau in regim de inchiriere de catre transportatori autorizati, ar putea fi sanctionate cu o amenda cuprinsa intre 1.000 lei și 5.000 lei. Concret, șoferii care vor transporta autostopiști ar putea primi o amendă de până la 5000 lei.