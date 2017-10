Lovitură de teatru în tripla crimă de la Cernavodă

Evoluție șocantă a cazului de la Cernavodă! Dacă ziua de luni a debutat cu o posibilă sinucidere a doi tineri căsătoriți, care ar fi vrut astfel să pună capăt problemelor financiare, dar și suferinței provocate de o boală incurabilă, la scurt timp totul s-a transformat într-un film de groază, cu crime în serie și un suspect care și-ar fi înscenat propria moarte. Descoperirea, a doua zi, a cadavrelor părinților tinerei, într-un șifonier și sub un pat din propria locuință, au băgat spaima în locuitorii din Cernavodă! Aseară, anchetatorii l-au scos din cercul suspecților pe Bogdan Mitu, locul acestuia fiind luat de unul dintre apropiații familiei Garoafă și cel mai bun prieten al lui Bogdan, Geani Deliorga, din Cernavodă. Acesta a recunoscut, aseară, că i-a omorât pe soții Garoafă, la data de 3 ianuarie. Anchetatorii spun că Deliorga s-ar fi dus la părinții fetei acasă pentru a-i convinge să intervină pe lângă fata și ginerele lor să nu se despartă. Numai că lucrurile au degenerat, ajungându-se astfel la scandal și un dublu asasinat. În ceea ce privește moartea soților Mitu, procurorii merg pe varianta povestită de singurul martor ocular: cei doi s-au certat violent, Bogdan a omorât-o pe Gabriela și apoi s-a sinucis. Ipoteze date peste cap de la o oră la alta Mărturisirile șocante ale unui minor luat în plasament de familia tinerei decedate, singurul martor la omorârea fetei, avea să deschidă Cutia Pandorei în cazul de la Cernavodă. Alexandru Gheorghe Vasiliniuc a povestit că cei doi s-au certat cumplit, după care Bogdan Mitu și-a luat pe sus soția, a băgat-o cu forța în apa ca gheața a Canalului Dunăre Marea Neagră și a omorât-o, prin înec. Băiatul a văzut că și Bogdan s-a scufundat și a presupus că și el s-a înecat. Așa au presupus și anchetatorii… Marți seara însă, mama Gabrielei Mitu, Elena Garoafă, a fost găsită moartă în șifonierul casei sale din Cernavodă. La câteva ore distanță, soțul acesteia, Petre Garoafă, a fost și el descoperit mort sub un pat. Criminaliștii au presupus, în primă fază, că au de-a face cu un triplu asasinat și că Bogdan Mitu, soțul tinerei care se presupune că s-a înecat odată cu nevasta sa, este principalul suspect în comiterea faptelor. Așa se face că, deși căutările corpului acestuia au continuat în apa Dunării, polițiștii l-au dat și în urmărire generală. Numai că, ieri, datele problemei s-au schimbat, iar în ecuație a apărut Geani Deliorga, cel mai bun prieten al lui Bogdan Mitu, care a recunoscut că i-a omorât pe soții Garoafă, în încercarea disperată de a-i determina să îi împace pe Gabriela și Bogdan… „Teama că băiatul ar putea fi următoarea victimă!“ Copilul de 14 ani, Alexandru Gheorghe Vasiliniuc, ce a asistat la scena în care fata, pe care o considera sora sa, a fost înecată de soțul ei, a fost, inițial, dus la o mătușă. Femeia locuiește în curte cu familia Garoafă, iar copilul a rămas, în noaptea de luni spre marți, în casa ei. Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, a declarat că, luni seara, asistenții sociali au fost la adresa respectivă, dar copilul deja dormea. Ei au revenit a doua zi dimineață, când s-a luat măsura ca adolescentul să fie dat în grija unei alte asistente maternale, pe care o cunoștea întrucât era prietenă foarte bună cu Elena Garoafă, iar cele două se vizitau des. „Copilul a fost de acord și a mers cu asistenții sociali acasă pentru a-și lua lucrurile, apoi la locuința noii sale «mame». Spre seară, când a fost descoperit cadavrul Elenei Garoafă în șifonier, psihologul și asistenții sociali au mers pentru a treia oară la Cernavodă și l-au luat pe adolescent, iar ieri-noapte (n.r. - marți noapte), la ora 4,30, acesta a fost internat într-un centru de plasament din Constanța. Având în vedere întorsătura lucrurilor, s-a hotărât că este mai bine pentru copil să fie supravegheat de o echipă de specialiști și, în plus, nici asistenta maternală nu a mai vrut să-l țină. A existat tot timpul teama că băiatul ar putea fi următoarea victimă!”, a mai spus Roxana Onea. Omorâți cu 25 - 30 lovituri de cuțit Medicii legiști au efectuat, ieri, necropsia celor trei cadavre. Aceasta a arătat că moartea soților Petre și Elena Garoafă a fost una violentă și a fost cauzată de hemoragia provocată de multiple înțepături (între 25 și 30) cu un cuțit, în general la nivelul gâtului, dar și în abdomen (în cazul femeii). În ceea ce privește moartea Gabrielei Mitu, aceasta a fost cauzată, spun medicii legiști, de asfixia mecanică prin înec. Pe corpul tinerei nu au fost descoperite urme de violență. Mai mult decât atât, medicii legiști sunt de părere că soții Garoafă ar fi murit la scurt timp unul după altul, cel mai probabil înaintea fetei lor.