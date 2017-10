Lotreanu jr. vrea să fie liber pentru a-şi relua funcţia de consilier juridic?!

În arest pentru o înșelăciune de peste 50.000 de lei

Lotreanu jr. vrea să fie liber pentru a-și relua funcția de consilier juridic?!

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat o nouă cerere de eliberare provizorie sub control judiciar formulată de Alexandru Cătălin Lotreanu, fiul fostului șef al Secției 1 Poliție, comisar șef Dumitru Lotreanu. Alexandru Cătălin Lotreanu, cercetat de procurorii constănțeni, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, a fost adus, ieri, în sala de judecată a Tribunalului Constanța, cu cătușele la mâini, într-o nouă încercare a acestuia de a convinge judecătorii că merită să fie lăsat în libertate. Pentru început, el a spus instanței că, la data arestării preventive, era angajat. „Nu mi s-a desfăcut contractul de muncă. Vreau să-mi reiau activitatea, mai ales că am o poziție importantă în firmă, respectiv consilier juridic. Dacă îmi reiau munca, voi putea să contribui la întreținerea familiei, fiind singurul întreținător al acesteia” - a spus Alexandru Cătălin Lotreanu. Cei doi avocați ai lui Lotreanu, Apostol Armeanu și Liviu Cristescu, au criticat însă pasivitatea procurorilor care fac cercetarea în dosarul clientului lor, acuzând că, deși în cauză nu se lucrează absolut deloc, procurorii solicită, totuși, menținerea în arest a bărbatului. Reprezentantul Parchetului în instanță a susținut însă că se impune menținerea stării de arest preventiv, mai ales că există riscul ca Lotreanu să comită noi infracțiuni. În ultimul cuvânt, Alexandru Lotreanu a apus: „Sunt o persoană cu studii superioare. Nu am cum să împiedic urmărirea penală sub nicio formă. Voi face tot posibilul ca ancheta să se desfășoare normal și să nu mă mai întorc în arestul IPJ pentru nimic în lume!” După câteva ore de deliberări, magistrații de la Tribunalul Constanța au decis să respingă cererea de eliberare provizorie sub control judiciar formulată de Lotreanu. Amintim că acesta este acuzat că, la înce-putul lunii ianuarie 2011, a fost prins în timp ce încerca să cumpere din supermarket-ul Carrefour produse electronice și electro-casnice în valoare de 51.000 de lei folosind carduri falsificate. Procurorii spun că cele două instrumente de plată despre care se presupune că sunt falsificate au fost emise de unități bancare din Scoția și Canada.