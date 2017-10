Londra, terorizată de hoţii din România

1

Ciomagul pe hoti!

Da,acele erori genetice fac ca romanii care-si cauta de munca in Anglia sa fie respinsi de angajatori,tocmai din cauza ca exista o mare nesiguranta in ce priveste romanii. Cu toate ca Londra e plina de oameni veniti din toata lumea,chiar si din tari in care infractionalitatea este dovedita a fi mare,totusi romanii si tiganii ,hoti sau cersetori din Romania au reusit sa intre pe locuri fruntase in top. Pacat,dar asta este si din cauza lipsei de reactii ferme impotriva lor atat din partea strainilor cat mai ales din partea celor ce aplica legile in Romania. Nu tiganii sunt discriminati,oamenii cinstiti in schimb,da,sunt discriminati aici si peste tot.