Locuinţa lui Iulian Surugiu, liderul poliţiştilor din România, călcată de procurori şi poliţişti

Locuința lui Iulian Surugiu, liderul polițiștilor din România, călcată de procurori și polițiști

Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, polițiști au efectuat în această dimineață 45 de percheziții pe raza municipiului București, Bragadiru, Buftea, dar și pe raza județelor Ilfov și Giurgiu, în vederea ridicării de documente financiar contabile și înscrisuri de la sediul social al unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice, cu privire la care există indicii temeinice de comitere a infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2009 – 2013, în contabilitatea mai multor societăți comerciale active, având ca principale obiecte de activitate construcții, comerț cu materiale feroase și comerț îmbrăcăminte – încălțăminte, au fost înregistrate achiziții/prestări de servicii fictive, provenind de la un număr de 10 societăți cu comportament de tip fantomă, înființate în acest sens, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma de aproximativ 8 milioane lei (echivalentul sumei de aprox. 1,8 milioane Euro), reprezentând impozit pe profit și TVA de plată. În cauza înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale față de 28 de suspecți, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală”, se arată în comunicatul emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.Vizat de percheziții a fost și liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție din România, Iulian Surugiu, care a precizat în cadrul unui comunicat că se aștepta ca procurorii și polițiștii să-i calce pragul casei. „În această dimineață, procurorii și politistii au venit la locuința fostei mele soții, a fostului cumnat și la locuinta mea pentru percheziții. Este vizata firma SC Alro Metal Ghencea SRL unde acționar este fostul meu cumnat cu suspiciuni într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, de aproximativ un an sunt controale la această firmă. Menționez că ieri, 22 iunie 2016, am participat la înmormantarea colegului nostru de la Galați, ocazie cu care am primit niște semnale referitoare la o eventuală acțiune în care sunt și eu vizat. Pe scurt, mă așteptam să se întâmple, dar nu chiar la nivelul acesta”, se arată în comunicatul emis de Sindicatul Național al Agenților de Poliție.Contactat de Cuget Liber, Iulian Surugiu a confirmat că perchezițiile au loc la locuința acestuia, însă că nu are posibilitatea să dea detalii despre această acțiune a colegilor. Fost vicepreședinte al Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Daniel Avasilcăi a acuzat conducerea în repetate rânduri de fapte ilicite, acesta fiind și unul dintre motivele care au stat la baza plecării sale din cadrul sindicatului. „Mereu am sesizat că sunt nereguli cu privire la operațiunile financiare și am considerat că a spălat bani din evaziuni prin sindicat. Acele împrumuturi, neștiute de nimeni, rambursate și doar de el aprobate…”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Agenților de Poliție din Constanța.