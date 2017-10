Locuiesc într-o groapă de gunoi

Locuitorii de la marginea cartierului Viile Noi au ajuns la exasperare. De ani buni, sunt nevoiți să suporte mirosul pestilențial și șobolanii de la groapa de gunoi din zona serelor, situată la mai puțin de un metru de grădinile lor. Au trimis nenumărate sesizări autorităților locale, li s-a promis că vor primi ajutor, dar nu a fost luată nicio măsură. Deținătorii grădinilor și gospodăriilor situate la marginea cartierului Viile Noi spun că au venit în zonă în căutare de liniște și aer curat. Nu au parte, însă, de niciuna din cauza gropii de gunoi ce s-a format în spatele serelor de la marginea Constanței. Munți de gunoaie - resturi vegetale, plastice, materiale de construcții - se înalță pe aproximativ patru hectare, în imediata vecinătate a proprietăților localnicilor, iar încercările lor de a atrage atenția autorităților locale asupra fenomenului au eșuat. Între timp, sărmanii de prin împrejurimi caută legume printre vrejurile aruncate de la sere - după cum semnalam într-o ediție anterioară, iar vacile și caprele celor din zonă sunt aduse la păscut printre gunoaie, fără să se țină cont că, până la urmă, reprezintă o sursă de infecții. Șobolanii și mirosuri „îmbietoare“Constantin Grigore are o grădină de legume în zonă din anul 1996. Își aduce aminte cum, începând din prin 2000, după privatizarea serelor, munții de gunoaie au tot început să se adune, ajungând să se înalțe la mai puțin de un metru de hotarul proprietății lui. „La început, au aruncat cei de la sere, apoi au început să aducă și oamenii din zonă, dacă au văzut că se poate. Problema cea mai gravă este că nu vine cineva de la primărie să vadă câtă mizerie este aici, să stea de vorbă cu oamenii și să ia măsuri. Ce se întâmplă acum, însă, este haos! Este și penibil deja, nu se ia nicio măsură, gunoiul tot aici se aruncă, iar noi suntem cei păgubiți”, ne-a spus constănțeanul. Vecinul său, Dumitru Mechi, povestește că sub mormanul de pământ și resturi vegetale aruncate de la serele din apropiere, în urmă cu ani buni, au fost îngropate tone de geamuri. „Tot ce a fost în față la fabrica de pâine care s-a desființat aici a fost aruncat. Peste 1.000 de tone de geamuri sparte au fost îngropate aici. Acum aduc cei de la sere. Când am adus în atenția opiniei publice mizeriile pe care le fac, au încercat să mă discrediteze, susținând că am vrut să mă angajez paznic la ei și nu m-au primit, ceea ce este o minciună”, spune bătrânul. El a adăugat că, din cauza gunoaielor, grădinile sunt invadate de șobolani și șerpi, iar seara, mirosul emanat de resturile vegetale în putrefacție este insuportabil. Un alt locuitor din zonă, Viorel Cantea, a început, de curând, construcția unui imobil. El admite că, dacă s-ar strânge doar resturile vegetale rămase de la culturile de la sere, deranjul nu ar fi la fel de mare. Dar printre resturile aruncate sunt și bucățile de rafie cu care au fost legate vrejurile, pungile de plastic de la îngrășăminte, cauciucuri folosite la irigat; în plus, toate acestea sunt aruncate peste materialele de construcții aduse de „iubitorii de mediu” din Constanța. „România este avertizată să-și rezolve problema gestionării deșeurilor și să închidă gropile neconforme. Aceasta poate fi catalogată ca fiind o groapă de gunoi neconformă, dar nu se face nimic. Mă așteptam să se acționeze măcar în cadrul acțiunii LetŽs do it România!, dar au avut alte zone de interes”, a adăugat localnicul. Cine trebuie să acționeze? Oamenii nu au stat cu mâinile în sân, ci au sesizat în repetate rânduri instituțiile abilitate să ia măsuri. „Am tot trimis adrese în 2005, 2007, 2009 și 2010 și nimic. Nicio măsură!”, a continuat Dumitru Mechi. În schimb, chiar și serviciile Primăriei Constanța și-au pasat responsabilitatea… După numeroasele drumuri făcute la Primăria Constanța, bărbatului i s-a pus la dispoziție o adresă a Serviciului Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă către Direcția Corp Control, din 5.10 2009, în care stă scris: „În urma verificărilor efectuate de către inspectori, s-a constatat că, în zona menționată, sunt depozitate necontrolat cantități foarte mari de deșeuri, pe o suprafață de circa patru hectare. Din datele existente la Direcția Patrimoniu, reiese că terenul menționat constituie domeniu privat al Primăriei Constanța. Avem rugămintea de a verifica cele menționate și de a întreprinde măsuri necesare igienizării zonei, conform competențelor ce revin direcției”. Răspunsul nu a întârziat să vină, într-o adresă trimisă la 13.10.2009, către Serviciul Protecția Mediului: „Până la identificarea unor soluții viabile de prevenire și combatere a depozitării deșeurilor în zonă, igienizarea se poate executa de către serviciului abilitat și anume Direcția Gospodărire Comunală. Până în prezent inspectorii Direcției Corp Control nu au putut surprinde persoane care aruncă gunoaie în zona respectivă”. Locuitorii îi văd, însă, zilnic, atât pe cei care aruncă gunoaie, cât și pe sărmanii care scormonesc printre resturi după câteva legume, după cum semnalam într-o ediție anterioară a cotidianului. Ba chiar atrag atenția că nu ar fi nevoie decât de un buldozer și câteva tractoare, pentru ca, în câteva zile, terenul să fie curățat. Lipsește însă și puțină bunăvoință din partea celor a căror datorie este!