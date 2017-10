Locotenentul şi plutonul lui

Corespondență din Irak

Ştire online publicată Miercuri, 01 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Aici, în Teatrul de Operații din Irak, îl vedem în fiecare zi în fruntea acelora pe care îi comandă. Alături de ei participă la misiuni sau își petrece timpul necesar pentru recuperare. Împreună, locotenentul și plutonul lui fac o echipă puternică… Puștiul Este seară, valul de căldură năucitor de peste zi începe să se piardă în negura întunericului ce se lasă peste Camp Dracula. În cortul unde cei din plutonul 1 fac pregătirea misiunii, maiorul Liviu Dinu (ofițer din statul major) le face precizări privind desfășurarea activităților de a doua zi. „În cursul zilei de mâine veți exe-cuta o misiune de patrulare com-binată cu una de sprijinire a echipei CIMIC a batalionului, care se va deplasa în aria de responsabilitate în vederea acordării de ajutoare localnicilor din zonă”. Este direct și la obiect. Experiența acumulată în Afganistan își spune cuvântul. În încheiere, predă activitatea comandantului de pluton. De pe băncile de lemn, din mijlocul participanților, se ridică un tinerel cu părul blond, care se îndreaptă către hartă. Toată subunitatea este cu ochii pe el. Este comandantul lor de pluton, locotenentul Valentin Priciu. Puștiul, așa cum îl alintă plutonul, le dă ultimele ordine pentru misiunea de a doua zi. La finalul pregătirii, sub comanda comandanților de grupe, plutonierii Dan Popa, Sorin Asanache și sergentul Ionuț Mocanu, militarii pornesc către locul unde au parcată tehnica în vederea efectuării ultimelor pregătiri. Misiunea va începe dis-de-dimineață. Totul se face repede și cu precizie. Au deja o lună de când au ajuns în Irak. Pregătirile se încheie, fiecare se îndreaptă către locul unde este cazat, pentru a profita de timpul pe care îl mai are la dispoziție, pentru a se relaxa și odihni. Sanitarul plutonului, caporalul Dănuț Bărăceanu, un abonat la cursele de maraton pe care militarii americani le organizează pe-riodic în bază, își verifică ținuta spor-tivă. În zilele următoare va participa la o altă competiție sportivă. Aflați la o masă, în fața unui joc de puzzle, caporalii Daniel Mistreanu și Viorel Albu reconstituie bătălia navală de la Trafalgar. În curând, ceasul arată ora pentru stingere. La plutonul 1 se face liniște. Umăr lângă umăr În dormitoarele unde se odihnesc cei de la 1, ceasurile încep să sune deșteptarea. Fiecare, într-o liniște absolută, se pregătește pentru misiune. Înainte de a părăsi dormitorul, locotenentul se oprește în fața unor fotografii lipite pe peretele din dreptul patului său. Din ele îi zâmbește o tânără și frumoasă doamnă îmbrăcată în rochie de mireasă. Este soția lui. În luna mai a acestui an au făcut nunta. Cu vesta antiglonț pe el, având pușca automată într-o mână și casca într-alta, ofițerul îi transmite un sărut. Din fotografii, soția îi surâde cu dragoste, încurajator. Aflați la locul de fumat, militarii își așteaptă liderul. De voie, pornesc către locul unde au parcată tehnica de luptă. Pregătite de cu seara, Hummve-urile îi așteaptă gata pentru marș. Echipa CIMIC (Cooperare Civili Militari) este și ea gata de mi-siune. Preotul batalionului, loco-tenentul Dragoș Ciobanu, oficiază slujba înaintea plecării în misiune. Umăr lângă umăr, cei de la 1, ascultă cuvintele preotului. Sunt pornite motoarele concomitent cu verificarea legăturilor radio. Pe rând, fiecare șef de mașină raportează că este gata pentru misiune. La ora stabilită, plutonul se pune în mișcare. Distanța dintre bază și locul stabilit, unde echipa CIMIC trebuie să ajungă, este parcursă într-un timp foarte scurt, datorită tehnicii de luptă performante și abilităților șoferilor. La ordinul comandantului de pluton, patrula părăsește șoseaua și se înscrie pe un drum de pământ, având ca țintă un imens cort care are alături de el o stână de oi. Plutonul se oprește, în întâmpinarea militarilor vine capul familiei înconjurat de foarte mulți copii. Echipa CIMIC își intră în atribuții, este rea-lizat dialogul cu localnicul. I se aduce la cunoștință că militarii români au aflat că în această perioadă de timp este sărbătoarea Ramadanului și că, în conformitate cu tradiția locală, au venit să le aducă daruri. Din remorcile tractate de Hummve-uri sunt descărcate pachete cu alimente, dulciuri și jucării pentru copii. Cei din plutonul lui Priciu dau o mână de ajutor la descărcatul lor. Copiii îi înconjoară imediat pe români, care scot din pachete jucării și dulciuri și le oferă acestora. Se pornește din nou la drum, având ca șofer pe sergentul major Ionel Lipovanu, în turela de la mitralieră pe soldatul Vasile Vartolomei și ca transmisionist pe caporalul Marian Stoian. Hummv-ul comandantului de pluton se îndreaptă către un grup de corturi, din care le vin în întâmpinare femei și copii. Îmbrăcate în negru, având fețele bătute de vânturile și praful din câmpiile irakiene, ținându-și de mână copiii, primesc ajutoarele oferite de constănțeni. Aflat în mijlocul plutonului, locotenentul urmărește cu atenție activitatea ce se desfășoară. O privire către cei care ajută echipa CIMIC, o alta către militarii care fac siguranța zonei unde se staționează. Material trimis de purtătorul de cuvânt al Rechinilor Albi de la Topraisar, aflați în misiune în Irak, maior George Pătrașcu