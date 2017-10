Lockheed Martin va furniza României sistemul de antrenament pentru avioane de tip F-16

Ştire online publicată Joi, 11 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Lockheed Martin a anuntat saptamana aceasta ca a incheiat un contract cu Fortele aeriene romane cu privire la un sistem de antrenament pentru avioane de tip F-16, relateaza news.ro care citeaza air-cosmos.com.Sistemul furnizat de grupul american include antrenament in vederea unei misiuni complete, dar si in formatie de lupta tactica.Pentru a raspunde acestui obiectiv, Lockheed Martin va livra incepand din 2019 simulatorul sau Scios Train.Punctul tare al acestui sistem consta in cele doua moduri, care pot fi combinate.￯Tehnologiile pot fi legate impreuna pentru a le permite pilotilor sa se antreneze impreuna in scenarii avansate￯, a precizat luni grupul.Contractul include se asemenea ￯servicii de sustinere logistica￯ pentru Romania.Romania a comandat in total 12 avioane de tip F-16. Un prim lot de sase avioane a fost livrat in septembrie 2016. Celelalte sase urmeaza sa fie predate Fortelor aeriene romane anul acesta, potrivit site-ului.