Locatarii unui bloc de pe strada Horia Agarici se „şicanau“, săptămânal, cu plângeri penale

Cunoaște-ți polițistul de proximitate!

Locatarii unui bloc de pe strada Horia Agarici se „șicanau“, săptămânal, cu plângeri penale

În urmă cu o săptămână, ziarul „Cuget Liber” a inițiat o nouă rubrică, prin care cititorii pot cunoaște mai multe aspecte legate de activitatea polițiștilor de proximitate, în ce constă munca lor, cum pot ajuta cetățenii și ce situații pot fi rezolvate de aceștia. În fiecare joi, puteți face cunoștință, în paginile ziarului „Cuget Liber”, cu polițistul vostru de proximitate. Iar asta pentru că, săptămânal, vom prezenta câte un „proximist” și aria lui de responsabilitate. Fiecare dintre dvs. aveți polițistul dvs. de proximitate și trebuie să apelați la el ori de câte ori aveți vreo problemă. Ei sunt mediatorii situațiilor dvs. conflictuale. Certurile cu vecinul, nemulțumirile și conflictele din cadrul unei asociații de locatari, spre exemplu, situații pornite de la chestiuni, poate, minore, pot fi rezolvate amiabil dacă primiți sugestiile și sfaturile polițistului de proximitate. Trebuie doar să-l căutați și să-i solicitați sprijinul. Astăzi, vom face cunoștință cu agent șef adjunct Bogdan Liviu, „proximist” în cadrul Secției 2 Poliție. El face munca asta din anul 2005, iar în aria sa de responsabilitate se află aproximativ 22.000 de locuitori, din cartierul Tomis Nord, din Constanța. Limitele zonei de care răspunde ag. șef. adj. Bogdan Liviu sunt: străzile Cpt. D. Eugeniu, Suceava, b-dul Alexandru Lăpușneanu (până la Satul de Vacanță); b-dul Aurel Vlaicu (de la Sat Vacanță la intersecția cu b-dul Tomis), b-dul Tomis până la restaurantul „Scapino”, cât și zonele campusul universitar - Satul de Vacanță, cu școlile generale 29 și 38, precum, și liceele „Virgil Madgearu”, „George Călinescu” și „Decebal”. „Suntem un fel de consilieri ai populației. Nu suntem obligați să dăm sancțiuni contravenționale. Rolul nostru este de mediator de conflicte” - ne-a declarat ag. șef. adj. Bogdan Liviu. El ne-a mai spus că a încercat să intre la orele de dirigenție de la toate școlile și liceele pe care le are arondate și a abordat teme cum sunt: combaterea violenței în școli, prevenirea fumatului și a consumului de alcool, combaterea traficului de ființe umane, consumul și traficul de droguri. Multe probleme sunt semnalate în legătură cu persoanele care închiriază apartamente în zonă, îndeosebi pe timpul verii. O situație deosebită a fost semnalată la blocul 5B, de pe strada Horia Agarici, unde, din cauza datoriilor foarte mari către furnizori, respectiv aproximativ patru miliarde de lei vechi, locatarii începuseră să depună frecvent plângeri penale unul împotriva celuilalt. „Săptămânal se depuneau reclamații. Multe plângeri care, până la urmă, nu se confirmau. Multe erau simple șicane… Am organizat o întrunire, la nivelul Secției 2, cu reprezentanți ai locatarilor, la care au participat și persoane din comanda Poliției Municipale. Doar așa am reușit să-i facem să înțeleagă că le acordăm sprijin, dar în limita legii. Ei au înțeles și s-au îndreptat, spre rezolvarea problemelor reale pe care le aveau, instanțelor de judecată” - ne-a declarat Bogdan Liviu. Cetățenii care vor să afle mai multe despre activitatea polițiștilor de proximitate le pot adresa întrebări, prin intermediul ziarului „Cuget Liber”, la adresa de e-mail office@cugetliber.ro sau la numărul de telefon 0241/582110 sau 0241/582100. Veți primi răspunsuri, în cadrul acestei rubrici, în cel mai scurt timp cu putință.