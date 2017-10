Loc de muncă inedit pentru Mazăre! Unde se angajează fostul primar al Constanţei

Loc de muncă inedit pentru Mazăre! Unde se angajează fostul primar al Constanței

Ştire online publicată Joi, 05 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a declarat, azi, că a semnat un contract cu un mare dezvoltator din Egipt, urmând ca în următorii doi ani să ofere consulanță pentru dezvoltarea orașului El Gouma, de pe țărmul Mării Roșii.Radu Mazăre a explicat, corespondentului MEDIAFAX, că nu își mai dorește să fie persoană publică."Așa cum am mai spus, nu mă mai interesează să fiu persoană publică. Am primit o ofertă de muncă din partea companiei Orascom, am negociat, iar acum am primit contractul semnat. Urmează să îl semnez și eu și cândva, în perioada următoare, voi începe munca. Când îmi iese și mie PFA-ul. Am ajuns la concluzia să-l fac pe persoană fizică autorizată decât în nume personal. Contractul are o perioadă de doi ani, urmând să fiu consultant în ceea ce privește dezvoltarea urbană și turistică. (...) Probabil o să merg acolo de două, trei ori pe lună, în funcție și de cum am termene, de ce nevoi sunt acolo”, a spus Radu Mazăre.