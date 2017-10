Livrări la timp ale anvelopelor cumpărate în perioada BlackFriday

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

In perioada BlackFriday Romania, respectiv 20 - 24 Noiembrie 2014, romanii nu au cumparat doar produse IT, electrocasnice si parfumuri. Foarte multi dintre romani au comandat online anvelope auto de iarna si all seasons preponderent, insa au fost si numeroase comenzi de anvelope de vara. Faptul ca pana la aceasta data in Romania nu a nins insemnat a facut ca destul de multi posesori de autoturisme sa amane achizitionarea unor cauciucuri de iarna si au reusit sa profite de sarbatoarea de BlackFriday pentru ca sa achizitioneze pneuri auto noi la un pret redus.Datorita acestui eveniment magazinele online s-au bucurat de un numar extraordinar de mare de clienti care au cumparat in marea lor majoritate un set de 4 anvelope de iarna. Astfel ca si magazinul www.vanzarianvelope.net a inregistrat in aceste zile un numar semnificativ de comenzi. Cea mai mare temere a reprezentantilor VanzariAnvelope.NET a fost legata de termenul de livrare, intrucat se stie din anii trecuti ca firmele de curierat au fost depasite de situatie si s-au livrat comenzile catre client cu foarte mari intarzieri. In plus prognozele primite de la meteorologi conform carora in Romania avea sa vina frigul si zapada aveau sa dea si mai multe emotii intrucat acestia stiu ca montarea anvelopelor de iarna devine obligatorie atunci cand ninge, iar livrari intarziate ar produce si mai mari neplaceri in randul clientilor.La scurt timp dupa ce s-a incehiat aceasta perioada incarcata de shopping online reprezentantii VanzariAnvelope.NET se declara total multumiti de cum au evoluat lucrurile intrucat curierii si-au facut treaba cu brio in acest an. Din intreg numarul de colete livrate spre clientii din intreaga tara doar 2 colete au avut intarziere de 1 zi. Deasemena un singur colet a fost returnat, cumparatorul recunoscand ca a comandat gresit o alta dimensiunea decat avea nevoie.Preturile anvelopelor au avut in aceasta perioada reduceri cuprinse intre 3% si 9% in cadrul magazinului mai sus amintit. Reprezentantii acestui magazine declara ca au vandut anvelope cu dimensiuni din cele mai variate. De la anvelope 135/80 r12 pana al dimensiuni pe 20 de inch folosite de cela mai exclusiviste SUV-uri 4x4. Au fost vandute si multe cauciucuri Cargo, pentru microbuze si camionete, aici cea mai vanduta fiind dimensiunea de anvelope 225/70 R15C In ceea ce priveste preturile cel mai ieftin produs vandut a costat 105 lei cu TVA inclus in vreme ce pretul cel mai mare a fost de 1455 de lei pentru o singura anvelopa pentru masini de tip 4x4.Pentru comerciantii de anvelope auto urmeaza o perioada buna intrucat zapada urmeaza sa cada cat de curand pe teritoriul Romaniei si conform legislatiei in vigoare fiecare automobil trebuie echipat cu pneuri de zapada asa incat numarul de soferi care vor avea nevoie de anvelope noi nu e deloc de neglijat motiv pentru care VanzariAnvelope.NET dispune in permanenta de un stoc vast de dimensiuni si modele de anvelope de la peste 40 de producatori din intreaga lume pentru care garantia oferita este de minimum 2 ani de zile.