Liviu Dragnea, trei ani şi şase luni de închisoare cu executare

Decizii în "Dosarul angajărilor fictive"

Liviu Dragnea, trei ani și șase luni de închisoare cu executare

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman, în legătură cu angajarea în această instituție a două persoane care de fapt lucrau pentru organizația PSD. Decizia nu este definitivă.







Pedeapsa de trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu a fost contopită cu pedeapsa de doi ani cu suspendare primită în dosarul „Referendumul”.







Instanța a anulat suspendarea executării din dosarul „Referendumul”, rezultând o pedeapsă finală de trei ani și șase luni cu executare.







Decizia de condamnare a fost luată de doi dintre cei trei judecători ai completului. Al treilea a votat pentru achitare.







Pe de altă parte, Dragnea a fost achitat pentru acuzația de instigare la fals intelectual.







Alte condamnări în dosar







Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, a fost condamnată la trei ani, șapte luni și 20 de zile de închisoare cu executare; Rodica Miloș, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - trei ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere cu un termen de încercare de cinci de ani; Olguța Șefu - trei ani închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de cinci ani pentru abuz în serviciu; Ionel Marineci, abuz în serviciu, trei ani cu suspendare sub supraveghere cu un termen de încercare de cinci ani; Valentina Mirela Marica - trei ani de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de cinci ani; Constantin Claudiu Balaban, șef al Complexului de servicii destinate copilului și familiei din municipiul Alexandria, trei ani închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de cinci ani. Nicușor Gheorghe, la data faptelor șef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare - un an închisoare cu suspendare cu termen de încercare de trei ani; Anisa Niculina Stoica, una dintre cele două angajate la DGASPC Teleorman, un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani; Adriana Botorogeanu, a doua angajată la DGASPC Teleorman, doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, cu un termen de încercare de patru ani.







Judecătorii de la Înalta Curte au decis încetarea procesului penal în cazul Bombonicăi Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, aceasta achitând prejudiciul în cauză.







Unul dintre judecători a făcut opinie separată decizia completului, în sensul achitării mai multor inculpați.







Cum au ieșit la iveală faptele ilegale







În decembrie 2013, procurorii au înregistrat o sesizare din oficiu cu privire la faptul că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, proceda la menținerea ilegală în posturi a două angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu și Anisa Niculina Stoica.







Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu și nici nu au prestat vreuna dintre activitățile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfășurându-și de fapt activitatea la sediul Organizației PSD Teleorman.

DNA susține că, în calitate de președinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona și controla activitatea DGASPC Teleorman, instituție în cadrul căreia au fost încadrate Adriana Botorogeanu și Anisa Niculina Stoica.







Procurorii afirmă că Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze și să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman.







Dragnea mai este acuzat că a contribuit, prin influența pe care o avea în calitate de președinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu și Anisa Niculina Stoica să fie menținute în funcție la DGASPC Teleorman.