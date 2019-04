LIVETEXT. Augustin Lazăr, declaraţii de presă privind "clarificarea unor afirmaţii lansate în spaţiul public"

LIVETEXT. Augustin Lazăr, declarații de presă privind "clarificarea unor afirmații lansate în spațiul public"







Augustin Lazăr, declarații:





"În ultimele zile, instituții de presă mi-au atribuit fapte pe care nu le-am făcut.



Fac următoarele precizări:



Nu sunt ofițer, colaborator al vreunui serviciu de informații.



Am fost genist la o unitate din Timișoara.



Nu am nicio emoție pentru nicio verificare care se va face în arhivele CNSAS.



În 1982-1989 am fost procuror stagiar și procuror criminalist la Alba Iulia, fără nicio funcție de conducere.



Am lucrat în cadru legal.



Nu am instrumentat fapte vizând fapte împotriva regimului comunist.



Episodul privind calitatea de președinte al comisiei de liberări condiționate a fost prezentat eronat.



Era atributul exclusiv al instanței de judecată să dispună liberarea condiționată.



Comisia verifica doar îndeplinirea condițiilor legale.



Erau aceleași condiții de liberare pentru toate categoriile de condamnați.



Rememorând dosarele importante ale Parchetului General, am ajuns la o concluzie: Imediat după Revoluție justiția și procurorii au făcut pași spre modernizare.



Schimbarea a fost benefică pentru magistrați, ne-a prins la o vârstă tânără.



Practicile dinainte de 1989 au fost abandonate rapid.



Anul acesta marcăm 30 de ani de la Revoluție.



În calitate de procuror general, exprim scuze instituționale pentru practicile de dinainte de 1989, instituite prin lege, dar discutabile din punct de vedere moral."