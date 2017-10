Lista neagră a Constanţei

10

Anti-maidanezi

Buna, Am lansat de curand o petitie on-line, una din multele care exista pe site pe acesta tema… Intrucat toamna trecuta cand s-au strans cele 500.000 de semnaturi pe hartie, autoritatile se mai mobilizasera, avem incredintarea ca este important sa facem si noi ceva. Pasivitatea si resemnarea ne-au adus in situatia in care oamenii sunt in continuare muscati si omorati de caini pe banda, este vorba deci de rezolvarea unei probleme care la propriu este de viata si de moarte. Problema cetateneasca grava pe care alesii au gasit cu cale sa o si politizeze, de parca oamenii cad prada acestor animale in functie de preferintele politice …. Asociatiile de protectie a animalelor inafara de a posta din cand in cand cate un cutu mic si dragalas pe site-uri de a se mai se da in spectacol la Tv si de a haitui primariile nu fac nimic. Nimeni nu stie daca el (sau copilul lui) nu se va numara printre urmatoarele victime ale acestor caini. Intentionam sa ne organizam ca ONG si sa dam decizia Curtii la CEDO. Luminita la capatul tunelului a inceput sa palapaie. Deja Primaria Rm Valcea a platit daune de 10000 singurei persoane care a avut initiativa sa-si ceara drepturile. Suntem partasi la situatie pentru ca acceptam ca ONG-istele gen Cutu Cutu & Co sa faca legea (la propriu!!) in tara asta. Alaturati-va si voi. Ne gasiti deocamdata pe FaceBook: PRO CIVILIZATIE – FARA MAIDANEZI. http://www.petitieonline.ro/petitie/pro_civilizatie_fara_maidanezi-p06649056.html Plus pagina Te-a muscat vreun caine?