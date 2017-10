„Liniuţe“ sfârşite tragic. Doi copii morţi şi un şofer arestat în urma unei curse

5

pt noni

Multumim pentru clarificare. Noni, poti sa ai masina inmatriculata in China, Iraq, Somalia sau ce tara vrei tu. Atata timp cat esti civilizat in trafic tot respectul. Intr-adevar, putem spune ca nu toti soferii cu masini de BG sunt idioti, la fel de bine cum putem spune ca nu toti tiganii fura. Mai sunt cateva procente (in scadere) care muncesc. Iti propun un test: da 2 ture de oras si urmareste masinile de BG (in afara de a ta). Daca procentajul tau de soferi cu nr de BG civilizati iti iese peste 3%, eu unul ma las batut, imi arunc masina in mare, si maine-mi iau ursulet de BG cu 500 de euro si o sa ma vezi facand liniute pe Tomis.