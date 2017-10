Liga Militarilor şi AMVVD, discuţii la MApN despre problemele maiştrilor militari şi subofiţerilor

6

Bataie_de_joc

Va bateti joc de mm si sof ... Mai ales de cei cls 5 4 sau chiar 3 ... Cum e posibil sa ia subordonatul meu cu o treapta de vechime in plus cu coef. De salarizare de 1.80 mai mult ca mn cu coef 2.49 ???? Va bateti joc de mm si sof sa va fie rusine domnilor ca noi mm si sof coordonam toata treaba ... Cum ar fi sa facem salariile sa ia sof mai mult decat of ??? Sau sa ia soldatul mai mult ca generalul ca soldatul munceste "mult" fizic ... Reveniti-va ba ca de aia se duce tara asta de rapa