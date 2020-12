Liga Militarilor Profesionişti, apel pentru MOBILIZARE GENERALĂ către toți membrii LMP

De 24 de ore, de când am aflat despre situația dureroasă prin care trece camaradul nostru Toncu Calistru Ionuț Alfred şi am dat #alarma pe GRUPUL LIGII MILITARILOR PROFESIONIȘTI, donațiile din partea membrilor noştri nu au contenit să curgă.







Naşterea unui copil este un prilej de bucurie pentru orice familie. Pentru Ionuţ, această bucurie a a fost umbrită de faptul că soţia sa, Cristina, şi-a pierdut viaţa după ce a adus pe lume un băieţel.

Povestea tristă a familiei Toncu începe pe data de 17 decembrie, atunci când Cristina a ajuns la medicul său cu dureri. A cerut să rămână internată pentru că îi era teamă să nu apară complicații şi, într-un final, băieţelul s-a născut fără probleme cu o greutate de 3,940 kg. Fericirea a durat dureros de puțin. La numai câteva ore, starea Cristinei a început să se deterioreze. Hemoragia intrauterină nu a putut fi stopată şi totul s-a terminat cu decesul tinerei mame. La doar 30 de ani, Cristina a părăsit fulgerător această lume, lăsând în urmă doi copii şi un soț în pragul deznădejdiei.







Vă mulțumim pentru mobilizarea de care ați dat dovadă în ultimele ore şi vă cerem în continuare ajutorul pentru Ionuț. Acum are nevoie mai mult decât oricând de tot sprijinul pe care îl poate primi. Micuțul venit pe lume a dezvoltat probleme şi tatăl caută disperat să îl transfere la un spital cu posibilități pentru a putea fi îngrijit corespunzător. Suntem mulți, mereu am fost uniți, iar împreună am dovedit cât de puternici putem fi‼️







Să îl ajutăm pe camaradul nostru să depăşească această cumplită cumpănă, să capete încredere în viitor şi forța necesară să aibă grijă de copiii săi, rămaşi prematur fără căldura maternă!







Puteți face donații, pentru a-l sprijini pe Toncu Calistru Ionuț Alfred, în contul său, deschis la Banca Transilvania:

▶️ RO78BTRLRONCRT0516376201







Puteți urmări situația camaradului nostru şi pe grupul Ligii, aici: https://www.facebook.com/groups/ligamilitarilor/