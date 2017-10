Liderii unor reţele de trafic de droguri, prinşi, în 2008, la Constanţa

Liderii unor rețele de trafic de droguri, prinși, în 2008, la Constanța

Aproape 400 de kilograme de droguri au fost capturate în primele 11 luni ale anului de polițiștii de frontieră, de patru ori mai mult decât anul trecut, iar 100 de traficanți au fost reținuți, se arată în bilanțul pe 2008 al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF). Astfel, heroina a reprezentat aproximativ 98% din cantitatea totală de 393,976 de kilograme de stupefiante capturate de polițiștii de frontieră: 386,976 kilograme de heroină, 6,434 kilograme de hașiș, 0,134 kilograme de cocaină și 0,432 kilograme de canabis. Raportat la statistica de anul trecut, când au fost descoperite 109 kilograme de droguri, se constată o creștere de 3,6 ori a totalului stupefiantelor reținute de polițiștii de frontieră. Potrivit IGPF, în anul 2008, peste 100 de persoane au fost reținute, pe numele lor fiind întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Rețea de trafic de cocaină, destructurată de polițiștii de frontieră constănțeni Polițiștii de frontieră antidrog din IGPF - DCIT și DPF Constanța, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța și cu sprijinul SRI - Direcția Județeană Constanța, au identificat o rețea de traficanți de droguri, ce se ocupa cu transportul de cocaină din Republica Dominicană către Europa de Vest. Metoda uzitată de cărăuși (majoritatea cetățeni români) era una inedită pentru conaționalii noștri, respectiv înghițirea de pelete cu cocaină și astfel, folosirea corpului propriu drept „mijloc de transport”. Pentru fiecare peletă înghițită și transportată la destinație, un cărăuș primea câte 50 de euro (suma totală pentru un transport era de aprox. 5.000 de euro). Persoanele care acceptau erau duse în Republica Dominicană, unde, inițial, pentru o anumită perioadă de timp, erau supuse unor „exerciții” menite să le dezvolte deprinderile necesare transportului de droguri prin această metodă. În luna noiembrie 2008, pe Aeroportul Aurel Vlaicu, polițiștii de frontieră români au reușit reținerea liderului rețelei, cetățeanul român Cristian Costea, în vârstă de 22 de ani. Alți trei români, care înghițiseră fiecare aproximativ un kg de cocaină, au fost reținuți de autoritățile franceze, în baza informațiilor furnizate de polițiștii de frontieră români. Bucureștean căutat de 13 ani de autoritățile australiene, pus în libertate de magistrații constănțeni Cetateanul român Vasile Tiba, de 45 de ani, din București - liderul unei importante organizații de criminalitate transfrontalieră ce se ocupa cu traficul de droguri din țări ale Americii Latine către Australia și state vest-europene, a fost reținut de polițiștii de frontieră români, în luna octombrie 2008. Alături de acesta, au fost identificați și reținuți alți doi români - Alexandru Zainea, de 25 de ani și Laura Koshiba, de 31 de ani - care aveau rolul de a racola cărăuși români și a-i trimite în țări din America de Sud pentru preluarea și transportul mărfii către state din sudul și vestul Europei. Din investigațiile efectuate de polițiștii de frontieră și datele obținute de la partenerii străini - s-a stabilit că liderul rețelei era căutat de 13 ani de către autoritățile australiene, deoarece se sustrăgea de la executarea unei pedepse privative de libertate pentru fapte privind importul și posesia de cocaină. Începând din anul 1995, gruparea infracțională coordonată de român organizase cel puțin 18 transporturi de cocaină din America Latină către Australia, sumele de bani vehiculate pentru facilitarea transporturilor depășind un milion de dolari. Rolul bucureșteanului era de a intermedia vânzarea - cumpărarea drogurilor, având legături directe atât cu furnizorii din America de Sud cât și cu „beneficiarii” din Australia, Olanda, Germania, Italia, etc. Pentru a nu risca, el nu se implica în transportul „mărfii” în țările de destinație, sarcina revenindu-le „cărăușilor” din subordinea sa, în majoritate cetățeni români. Cărăușii erau racolați și „prelucrați” (erau trimiși să preia droguri din America de Sud și învățați cum și unde să le transporte în statele de destinație), de cei doi „locotenenți” ai săi, cu care liderul menținea o legătură permanentă. În urma mai multor percheziții domiciliare, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța, cei trei au fost reținuți, fiind prezentați în fața instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile. La scurt timp, printr-o hotărâre care a ridicat numeroase semne de întrebare, cei trei au fost puși în libertate de magistrații Curții de Apel Constanța.