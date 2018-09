Lider sindical: Cristian Borcea a beneficiat ilegal de 10 permisiuni de ieşire din penitenciar într-un singur an

Lider sindical: Cristian Borcea a beneficiat ilegal de 10 permisiuni de ieșire din penitenciar într-un singur an

"Directorul Marian Dobrica i-a aprobat ilegal 10 permisiuni de ieșire din penitenciar într-un singur an. Astăzi am cerut Ministrului Justiției să dispună verificarea modului în care au fost acordate, în perioadă iunie 2017 – iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru deținutul Cristian Borcea și am sesizat Direcția Națională Anticouptie în legătură cu posibile infracțiuni de abuz, fals și corupție în legătură cu favorizarea acestui deținut-vip", anunță Sorin Dumitrașcu, citat de News.ro.



El susține că directorul general Marian Dobrica i-a aprobat deținutului Cristian Borcea nu mai puțin de 10 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar, în perioadele: 18.06 – 21.06.2017, 06.07 – 11.07.2017, 02.08 – 08.08.2017, 14.09 – 19.09.2017, 01.11 – 06.11.2017, 23.12 – 28.12.2017, 11.02 – 17.02.2018, 07.04 – 14.04.2018, 03.05 – 10.05.2018, 21.06 – 26.06.2018, cu încălcarea prevederilor legale în materie, întrucât "pentru ca aceste recompense să poată să fie acordate, ar fi fost necesare cel puțin 800 de credite conform Deciziei 433/2016, în sistemul penitenciar acest lucru fiind practic imposibil, în medie deținuții care se implică în activități sau care lucrează realizând 60 – 80 de credite într-un an, în funcție de programul individual de educație și intervenție psiho-socială".



Sorin Dumitrașcu afirmă că, pentru a obține aceste credite, Cristian Borcea ar fi trebuit să finalizeze 20 de cursuri de calificare sau 10 semestre la nivel universitar. Participarea la 20 – 60 de programe recreative și de asistență psiho-socială i-ar fi adus de asemenea aceste credite. 800 de credite ar mai fi putut aduce 40 de luni de muncă la un câștig mediu de 5 zile/lună, pentru fiecare dintre aceste zile-câștig acordându-se câte 4 credite conform Deciziei 433/2016.



Cristian Borcea a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava după ce a fost condamnat definitiv, în anul 2014, de Curtea de Apel București, la șase ani și patru luni de închisoare cu executare în dosarul "Transferurilor de jucători", scrie romaniatv.net





