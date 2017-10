Liceenii din Constanţa s-au întrecut în a trage cu arma la ţintă - Galerie Foto

Prima competiție de tir pentru elevi, la Zip Escort

Liceenii din Constanța s-au întrecut în a trage cu arma la țintă - Galerie Foto

Prima competiție de tir de agrement destinată elevilor de liceu din Constanța a avut loc, ieri, în poligonul Zip Escort. Elevi de la șase licee constănțene s-au întrecut în a trage la țintă cu arme letale; mulți dintre ei au pus pentru prima dată mâna pe un pistol sau pe o pușcă, dar au obținut rezultate frumoase, demonstrând că au calitățile necesare pentru acest sport.Pentru elevii seniori din șase licee constănțene, prima zi a săptămânii „Școala Altfel” a însemnat prilejul de a participa la prima competiție de tir de agrement destinată elevilor organizată în județul Constanța. Organizatorii - Asociația Tomis Antidrog Constanța (cei care au avut inițiativa acestui concurs), Direcția Județeană de Sport și Tineret și, bineînțeles, Poligonul Zip Escort, unde s-a desfășurat evenimentul - au punctat, în cadrul unei conferințe de presă, motivele pentru care este benefică introducerea tirului sportiv în viața tinerilor. „Reprezentanții liceelor au fost interesați de această competiție, liceenii au venit în număr mare și ne bucură acest aspect. Intenția noastră este să venim în sprijinul tinerilor, să-i atragem să facă și altceva, să practice tirul sportiv în viața de zi cu zi”, a afirmat Marcel Iftimie, reprezentant Poligonul Zip Escort. La rândul ei, Elena Adina Lepădatu, consilier în cadrul Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, a atras atenția: „Anul trecut, toate orașele din România care aveau un poligon au beneficiat de programe derulate prin Ministerul Tineretului și Sportului, privind tirul de agrement pentru elevi. Astfel de programe dorim să derulăm și la Constanța. Vrem să le arătăm copiilor ce înseamnă disciplina în poligon, compromisurile pe care trebuie să le facă, dacă își doresc performanță în acest domeniu. În plus, în acest mod, putem să-i luăm din fața calcula-torului și să-i aducem în poligon, unde văd și folosesc o armă adevărată. Este un respect pe care-l imprimă armele, indiferent de vârsta celui care trage, indiferent dacă trage pentru prima dată sau nu. Este conștientizarea faptului că ține în mână o armă letală și că ceea ce pune pe țintă este strict performanța lui”. De asemenea, psihologul Marioara Preda, reprezentant al Asociației Tomis Antidrog Constanța a subliniat faptul că tirul sportiv „dezvoltă disciplina, autocontrolul, iar tinerii realizează că se pot stăpâni”. „Iar, până la urmă, mesajul pe care vrem noi să-l transmitem este acela de a spune «NU» drogurilor, astfel că punem un mare accent pe stăpânire”.Indiferent de punctaj, elevii au ieșit din poligon zâmbitoriLa competiție au participat șase licee; este vorba despre Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, Liceul Teoretic „Traian” Constanța, Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța și Liceul Teoretic Murfatlar. Fiecare unitate de învățământ a fost reprezentantă de zece elevi din clasele a XII-a, băieți și fete. Cu toții au avut peste 18 ani și au tras cu arme letale și cu toții au ieșit după cele aproximativ 15 minute petrecute în poligon, cu zâmbetul pe buze și deciși să revină. „A fost o experiență plăcută. Nu mă pasionează armele, dar mi-a plăcut”, ne-a mărturisit Vlad, elev al Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”. La rândul lui, Alexandru, de la Liceul „Ovidius”, a afirmat că a fost prima dată când a pus mâna pe o armă letală și că, după această experiență, intenționează să revină. Mai ales că s-a numărat printre cei care au avut un punctaj mare. Fetele au fost reprezentate în număr considerabil - ba chiar, după cum ne-au declarat organizatorii, experiența le-a demonstrat că „doamnele trag mai bine decât bărbații, căci sunt mai calme”! - și au făcut o figură frumoasă. „Mi-a plăcut că am învățat lucruri noi, cum să tragem cu o armă, cum să o încărcăm. E drept, cred că am luat un punctaj cam mic, dar am de gând să revin la poligon”, ne-a mărturisit Elena, de la Liceul „Traian”.La final, primele locuri de pe podium au fost ocupate astfel: locul I de elevii Liceul Teoretic „Ovidius”, locul II - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, locul III - Liceul Teoretic „Traian”.