Liceenii din Constanţa, mari amatori de băutură. "9 din 10 elevi au consumat alcool"

Liceenii din Constanța, mari amatori de băutură. "9 din 10 elevi au consumat alcool"

Elevii din liceele constănțene sunt mari amatori de băuturi alcoolice, tutun și chiar droguri. Deși acest lucru nu mai reprezintă de mult o noutate, Agenția Națională Antidrog prezintă niște cifre îngrijorătoare care arată că doar un elev din 10 nu a consumat niciodată băuturi alcoolice. Și mai grav este că, unul din doi adolescenți a declarat că a consumat alcool cel puțin o dată, în ultimele 30 de zile.Alcoolul și tutunul sunt nelipsite în anii de liceu din zilele noastre, dacă luăm în considerare că peste jumătate din elevii de liceu au fumat cel puțin o dată în viață. Nu de puține ori, băuturile sunt „asezonate” cu medicamente sau cannabis. Alcoolul consumat cu medicamente este preponderent întâlnit în cazul elevilor de clasa a XI-a. Potrivit studiului, părinții adolescenților tolerează consumul excesiv de alcool, dar nu și consumul de droguri ilicite.„Consumul de produse alcoolice înregistrează cel mai înalt nivel al prevalenței consumului dintre toate substanțele psihoactive luate în considerare în acest studiu, ceea ce confirmă faptul că alcoolul este un drog social larg acceptat. Analiza datelor indică faptul că aproape 9 din 10 adolescenți (90,7%) au consumat băuturi alcoolice cel puțin o dată în viață, iar unul din doi adolescenți (59,6%) a declarat că a consumat alcool cel puțin o dată în ultimele 30 de zile. Cea mai mare prevalență de-a lungul vieții se observă în rândul elevilor de clasa a XII-a”, explică șeful Centrului Antidrog Constanța, comisarul Cristian Oprișan.Elevii de liceu nu sunt străini nici în ceea ce privește drogurile, întrucât un elev din 10 a experimentat, până la această vârstă, cel puțin un drog ilicit, excluzând tranchilizantele, sedativele și steroizii. Cannabisul rămâne drogul cel mai preferat în județul Constanța, fiind cel mai consumat drog.„Băieții înregistrează prevalențe mai mari ale consumului de canabis. Unul din 10 elevi a experimentat consumul de canabis până la această vârstă și 2,3% dintre elevii din județul Constanța au experimentat noile substanțe psihoactive”, reiese din studiul elaborat de psihologul Viviana Georgescu.Potrivit psihologului, dintre drogurile ilicite, elevii percep o disponibilitate facilă în privința inhalanților, a canabisului și hașișului. Dacă în privința consumului regulat de psihoactive elevii atribuie riscuri ridicate în proporții mari, în general peste 55%, pentru consumul experimental de droguri, percepția riscurilor este mai scăzută, ponderea celor care văd în acest tip de comportament un risc ridicat fiind de sub 45%. Comportamentele de consum se regăsesc și în rândul fraților și surorilor adolescenților.Studiul prezentat de Agenția Națională Antidrog are rolul de a evalua caracteristicile consumului de substanțe psihoactive în rândul populației școlare și cunoașterea problematicii drogurilor. Eșantionul, la nivelul județului Constanța, a fost reprezentat de 733 de elevi și are un nivel de încredere de 95%.