Liceele bune din Constanţa, puierniţe de drogaţi? "Îşi pierd mirosul, memoria, aud voci"

Centrala termica din intrarea in cartier Compozitorilor, turc pana in 30 de ani, cu ochelari, cracanat, urat, are o dacie rosie cu geamuri negre, vinde din mașină, de lângă centrala, in scara de bloc in care sta ia banii si din casa de la baie arunca marfa, un jeg. Poate se face si pe acolo curățenia de primăvara, nu o sa ii duca nimeni lipsa. Deja un amic de-al lui a dispărut, semn bun, poate va faceți mila si de turc. Mulțumim anticipat serviciului antidrog.