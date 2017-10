Liber la distracţie pe litoral. Cu ce surprize vă aşteaptă staţiunile

Liber la distracție pe litoral. Cu ce surprize vă așteaptă stațiunile

Primii turiști au ajuns în stațiunea Mamaia încă de miercuri, a anunțat președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală: „Clar suntem pregătiți! Am investit mult în servicii, așadar calitatea acestora a crescut. Suntem acum (n.r.: miercuri, 30 aprilie) la 20-30% din totalul de turiști care vor veni în această minivacanță în Mamaia. Vom lucra la capacitate maximă începând de mâine (n.r.:joi, 1 mai), însă vârful de lance este preconizat pentru vineri și sâmbătă (n.r.: 2 și 3 mai)”. Acesta a mai precizat că vor ajunge în Mamaia, în minivacanța care a început astăzi, aproximativ 25.000 turiști. Deși pare o cifră foarte mare, totuși Mamaia are o rivală pe măsură.Vama Veche va fi și ea neîncă-pătoare, iar turiștii vor putea fi zăriți și în celelalte stațiuni din sud. În Eforie nu va fi însă agitația mare la care poate mulți se așteptau. Potrivit Iulianei Tasie, președintele Patronatul Firmelor din Turism „Ion Movila” Eforie - Techirghiol, undeva la 30% din unitățile de cazare din cele două stațiuni sunt deschise, iar 80% din aceste 30 de procente sunt rezervate și vor primi turiști. „După 1-15 iunie se deschide sezonul estival în Eforie, pentru că stațiunea are alt specific. Se fac investiții mari în zonă: investiții în minispauri, în piscine exterioare”, a precizat Iuliana Tasie.1 Mai - parada litoralului românesc. În intervalul orar 10.00 - 14.30, pe traseul Mamaia - Năvodari - Constanța - Eforie - Constanța - Mamaia, parada va reuni autobuze etajate, Carul prietenilor Facebook, peste 30 de mașini de epocă, motociclete, mașini de la Raliul Deltei, Fanfara Raja etc.1 mai: - Între orele 19.00 - 21.00, pe scena special amenajată pe plaja din zona Cazino Mamaia va avea loc un spectacol multietnic de muzică și dansuri.- Lansarea filmului oficial al stațiunii Mamaia și spotului „Descoperă România: privește cu sufletul și ascultă cu inima”. În încheiere: un spectaculos show de lasere și o lansare de sute de lampioane pe cerul stațiunii Mamaia, deasupra mării. De asemenea, cluburile au pregătit și ele surprize una și una pentru cei care le vor trece pragul.1 mai: în Tabăra Delfinul programul artistic va începe la ora 11.00 și se va încheia în jurul orei 20.00. Nu vor lipsi artiști ca What’s Up, Axinte, Lorenna, Violeta Constantin, Autentic, Sylvie și alții.1 mai: în Parcul Primăriei, expoziție de antichități, iar între orele 17.00 - 20.30 muzică și dans pentru copii, precum și concert susținut de Nadir (Vocea României). La 20.30 este programat un show cu lasere.2 mai: zona Obelisc - jocuri spor-tive, pe plajă, spectacol cu trupe de folk și rock, artiști solo etc., iar la 20.30 show de lasere.1 mai: 1 Mai Tunning Fest 2014. Evenimentul automobilistic ce va reuni pasionații de drift și drag, la malul mării, într-o demonstrație de îndemânare și viteză. Deschiderea evenimentului va avea loc, joi, 1 Mai, în intervalul orar 12.00-12.30, în stațiunea Venus. În parcarea din spatele hotelului Adriana (Venus), zeci de autoturisme de sute de cai putere se vor prezenta pentru o paradă pe arterele din stațiuni, până în Mangalia. Întrecerile de drift și drag vor avea loc în spațiile special amenajate din zona cordonului rutier Saturn-Venus. În aceeași locație, va fi organizată o expoziție de mașini. Manifestarea automobilistică se va încheia duminică, 4 mai, cu o festivitate de premiere a celor mai buni automobiliști.1-4 mai: Crazy Salsa Fest. În cadrul manifestării, desfășurate în stațiunea Neptun, vor fi organizate seminarii cu instructori și antrenori de dans renumiți, atât din țară, cât și din străinătate.2 mai: Ziua Europei - eveniment cultural-artistic, organizat de Chelgate România, sub egida Uniunii Eu-ropene, în Portul Turistic. Manifes-tarea va antrena elevii școlilor din municipiu într-o serie de concursuri de creativitate și imaginație. În cadrul evenimentului vor fi susținute recitaluri corale și concursuri cu tematică U.E.