Lia Savonea este noul preşedinte al CSM

Lia Savonea este noul președinte al CSM

Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales miercuri noua conducere, la ședință fiind prezent și Klaus Iohannis. Președintele a părăsit ședința după prezentarea bilanțului, cu un discurs anti-corupție și ironii la adresa lui Tudorel Toader.UPDATE: Judecătoarea Lia Savonea a fost aleasă, miercuri, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).UPDATE: Procurorul Nicolae Andrei Solomon a fost ales, miercuri, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).UPDATE: Tudorel Toader a venbit la CSM după plecarea președintelui. Klaus Iohannis a comentat miercuri absența ministrului Justiției Tudorel Toader de la ședința plenului Consiliului Superior al Magistraturii în care urmează să fie aleasă noua conducere a Consiliului, afirmând că acesta "are altă treabă" decât să onoreze bilanțul instituției. El le-a spus membrilor CSM că în 2018 românii le-au fost alături în apărarea independenței justiției și vor avea, cu siguranță, în viitor, un aliat în fiecare cetățean care își dorește un viitor mai bun la baza căruia nu poate sta nimic altceva decât o justiție independentă. "Vă asigur de sprijinul meu necondiționat", a spus președintele."Ministrul Justiției, înțeleg că astăzi are altă treabă decât să vă onoreze bilanțul, princialul promotor al unor asemenea proiecte este membru de drept al CSM și are obligația să fie cel dintâi care respectă aceste principii", a declarat președintele.El i-a asigurat pe membrii CSM de sprijinul său spunându-le câîn 2018 românii le-au fost alături."În 2018 românii v-au fost alături în apărarea independenței justiției și veți avea, cu siguranță, în viitor, un aliat în fiecare cetățean care ăși dorește un viitor mai bun la bază căruia nu poate sta nimic altceva decât o justiție independentă, dreaptă și eficientă", a firmat președintele.În opinia sa, justiția independentă este cea mai importantă redută împotriva arbitrariului puterii, iar CSM are o misiune extrem de grea care înseamnă să militeze pentru asigurarea stabilității actului de justișie și, pe de altă parte, să acționeze împotriva atacurilor la adresa independenței judecătorilor și procurorilor, indiferent de unde vin."Eu voi face tot ce depinde de mine pentru ca România să nu se întparcă în timp și vă reasigur de sprijinul meu necondiționat", a subliniat șeful statului.