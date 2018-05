LI S-A PUS GÂND RĂU PROPRIETARILOR DE MAŞINI VECHI, DIN 2019

1

Mesaj către domnul consilier

Faceti foarte bine in a introduce aceasta lege nimic de zis.... Daaaaarrr ... Nivelul traiului din România nu iti permite sa iti cumperi un autoturism nou.... Băncile nu iti acorda credit pentru masina noua si nici nu imi vine sa cred ca ar fii persoane care isi lasa mancarea Decla gura pentru a platii o data la mașina.... In primul rand ridicati salariile la nivel european si dupa aia puteti baga orice lege Vreti In limita In care atât capra cat si lupul sunt impacati