LI S-A PUS GÂND RĂU "PARCAGIILOR": MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII SAU ÎNCHISOARE!

LI S-A PUS GÂND RĂU "PARCAGIILOR": MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII SAU ÎNCHISOARE!

Ştire online publicată Luni, 10 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Proiectul lansat în dezbatere publică prevede că "parcagiii" pot fi sancționați fie cu prestarea a 50 de zile de activități neremunerate în folosul comunității, fie cu condamnarea la închisoare dacă infracțiunea este înfăptuită de mai multe ori:„Am lansat în dezbatere publică un proiect de lege care mi-a fost solicitat în ultima vreme de către societatea civilă și care își propune să combată exploatarea ilicită a locurilor de parcare. Suntem familiarizați cu fenomenul „parcagiilor" de serviciu, mai ales în București și marile orașe, și care a căpătat amploare în ultima vreme: uneori prin amenințări, prin folosirea unui limbaj licențios, diverse persoane care nu au niciun drept asupra locurilor de parcare le blochează și condiționează ocuparea acestora. O realitate socială care a scăpat de sub control și care are nevoie de un răspuns pe măsură", spune inițiatorul proiectului, Ovidiu Raețchi.Acesta spune că infracțiuni similare sunt sancționate cu închisoarea sau amenda, potrivit Codului Penal:„Potrivit proiectului de lege pe care l-am inițiat, cel care înfăptuiește această infracțiune pentru prima dată are posibilitatea de a presta un număr de 50 de zile de activități neremunerate în folosul comunității. În cazul în care repetă infracțiunea, atunci cel care percepe o taxă de parcare fără să aibă autorizare în acest sens sau drept de folosință asupra spațiului respectiv poate fi sancționat cu închisoare de la 6 luni la 1 an. La ora actuală, Poliția nu dispune de o legislație clară și eficientă pentru combaterea acestui fenomen", declară Raețchi.Proiectul de lege va fi depus în perioda următoare la Camera Deputaților.