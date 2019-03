Leş: "Scrisoarea trimisă preşedintelui cu referire la şeful Statului Major, fără răspuns"

Leș: "Scrisoarea trimisă președintelui cu referire la șeful Statului Major, fără răspuns"

"Da, am trimis (o scrisoare președintelui Klaus Iohannis - n.r.), pentru că este un aspect care ține până la urmă de o cooperare și de o colaborare corectă instituțională, care ar fi trebuit să aibă loc mai demult. Răspunsul nu a venit în acest moment. Vom merge mai departe cu acest proces, din păcate, al Ministerului Apărării Naționale, trecând acel decret, dar structura militară nu suferă în acest moment, pentru că avem atribuții date locțiitorului șefului Statului Major al Apărării, care merge foarte bine", a spus Leș.Ministrul Gabriel Leș a participat, la Bistrița, la ceremonia de repatriere a Batalionului 812 "Șoimii Carpaților" după o misiune de mai bine de șase luni executată în teatrul de operații din Afganistan.Pe 28 decembrie 2018, președintele Klaus Iohannis a anunțat că a semnat un decret prin care îi prelungește mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării. Tot atunci, Iohannis preciza că nu a fost aprobată propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leș, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la șefia Statului Major al Apărării.Ulterior, Ministerul Apărării a depus o plângere prealabilă la Administrația Prezidențială, prin care solicita revocarea decretului din 28 decembrie 2018.Conform MApN, decretul semnat de președintele Iohannis încalcă dispozițiile legale prevăzute în Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, respectiv articolul 32, alineatul 5, conform căruia 'Șeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de președintele României, la propunerea ministrului Apărării, cu avizul prim-ministrului, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an'".Oficialii MApN invocau un precedent juridic în materie, arătând că președintele României a prelungit mandatul Șefului Statului Major General în anul 2010, prin decretul nr. 882, având în vedere propunerea ministrului Apărării și avizul prim-ministrului.În data de 9 ianuarie, ministrul Apărării, Gabriel Leș, susținea că decretul privind prelungirea mandatului lui Nicolae Ciucă "s-a făcut ilegal", adăugând că "instanța este cea care va stabili" care este situația de drept."Am făcut o plângere prealabilă pentru a ataca acel decret, care din punctul nostru de vedere s-a făcut ilegal. Instanța este cea care va stabili acest lucru. Nu ministrul Apărării dorește schimbarea șefului Statului Major al Apărării, ci discutăm de o încetare a mandatului după patru ani de zile, cu posibilitatea prelungirii cu până la un an de zile. Experiența pe care am urmărit-o în MApN, în ultimii 28 de ani - că s-a făcut o singură prelungire în toată această perioadă (...). S-a ajuns la încetarea unui mandat de drept dat de lege și decizia mea a fost să nu prelungesc acest mandat, pe argumente cât se poate de obiective", declara Gabriel Leș.Pe 14 ianuarie, președintele Klaus Iohannis a calificat drept un demers "inoportun" și "riscant" contestarea în contencios a decretului privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciucă la șefia Statului Major al Apărării.