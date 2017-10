Leonard Doroftei, dus cu mandat la Parchet

Ştire online publicată Miercuri, 05 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Leonard Doroftei a fost dus cu mandat la Parchet. Fostul pugilist va fi audiat în dosarul Gala Bute.În acest dosar, alături de Elena Udrea, au fost trimiși în judecată fostul ministru Ion Ariton, fostul președinte al Federației Române de Box Rudel Obreja, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Ștefan Lungu, fostul secretar general în MDRT Gheorghe Nastasia, fostul director al Companiei Naționale de Investiții Ana Maria Topoliceanu și Dragoș Botoroagă, conform Libertatea.Aceasta nu este prima dată când fostul pugilist este chemat să dea explicații. În urmă cu doi ani el a mai ajuns în fața procurorilor anticorupție.„Am fost întrebat despre cum merg lucrurile în federație, despre Gala Bute, despre care știti că nici măcar nu am fost invitat! Noi avem câteva litigii cu Obreja pentru recuperarea unui ring de box și a unor bani cheltuiți cu meciul lui Bute. Am fost întrebat despre mai multe lucruri, dar nu am să vă dau date exacte”, a afirmat Doroftei, în 2014, precizînd că a adus la DNA toate documentele solicitate, dar și rezultatele auditului intern efectuat după preluarea mandatului de președinte al FRB, scrie romaniatv.net