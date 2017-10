"Legea" lui Arhimede. Matematică sau spălare de bani?

Concursurile școlare au intrat în vizorul oamenilor legii.Ieri dimineață, au avut loc percheziții la zeci de școli din întreaga țară, inclusiv din Constanța, unde, de-a lungul timpului, au fost organizate concursuri de matematică Arhimede. Anchetatorii acuză că sub paravanul acestor competiții s-a făcut evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare, prejudiciul cauzat depășind trei milioane de euro.Sute de polițiști au descins, ieri dimineață, la zeci de adrese din București și din șapte județe, respectiv Constanța, Argeș, Ilfov, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, la mai multe școli și la domiciliile unor suspecți. În total, au avut loc 80 de percheziții. În dosarul penal instrumentat de Direcția Generală de Poliție a municipiului București, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese. Potrivit anchetatorilor, infracțiunile ar fi fost comise sub paravanul concursurilor școlare Arhimede.„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive. Prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a municipiului București.În dosar, au fost emise 48 de mandate de aducere, pe numele mai multor persoane din toată țara, ce au fost duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.Percheziții și în unități din ConstanțaPotrivit unor surse apropiate anchetei, în Constanța, polițiștii au descins la Școala Spectrum și la Centrul Educațional Rainbow Kinder Campus.Reprezentanții Școlii Spectrum au precizat, pentru „Cuget Liber”, că din incinta școlii nu a fost ridicat niciun document, ci polițiștii doar au luat câteva declarații, completând un proces verbal în acest sens. La rândul lor, cei de la Centrul Educațional Rainbow Kinder Constanța nu au dorit să comenteze.Concursuri de matematică organizate de zece aniPe lângă unitățile școlare, surse apropiate anchetei susțin că polițiștii au descins și la domiciliul Mihaelei Gună, președintele Federației Naționale a Asociației de Părinți. Potrivit acelorași surse, între Asociația Arhimede și organizația de părinți a fost încheiat un protocol de colaborare, iar concursurile erau organizate cu sprijinul organizației de părinți. Mai mult, cu ocazia competițiilor de matematică ar fi fost percepute taxe, deși se știa că acestea nu erau avizate de Ministerul Educației. Ulterior, taxele ar fi fost înregistrate fictiv în contabilitatea asociației ca taxe de sponsorizare și cotizații.Asociația Arhimede a fost înființată în 2005, iar concursurile de matematică, de altfel apreciate de părinți, au fost organizate de atunci până în prezent. Taxa de participare pentru un copil era de 25 de lei.„Facem precizarea că începerea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au mai atras atenția anchetatorii.Ce spune Răducu PopescuReferitor la acțiunea desfășurată de oamenii legii cu privire la concursul școlar menționat mai sus, prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar ge-neral al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a reamintit, ieri, faptul că el a interzis astfel de concursuri: „Mă bucur să descopăr că și de această dată am avut dreptate. Cu tot riscul pe care mi l-am asumat la momentul la care am interzis aceste concursuri «pe bani» și toată dezaprobarea pe care mi-am atras-o din partea a vreo 20 de inspectori școlari generali din țară care nu înțelegeau că nu e bine să permită astfel de activități în școli. Eu nu am făcut altceva decât să-mi pun la adăpost colegii, care acum nu au de ce să se teamă”.