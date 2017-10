Legea junglei pe şoselele Constanţei. Cine îi pedepseşte pe mârlanii din trafic

2

Nu se schimba nimic ramane ca inainte

Am urmarit ieri interviul cu Seful Biroului Rutier ,s-au facut propuneri de catre cititori pt imbunatatirea traficului rutier insa am vazut ca nici o propunere nu este pe placul autoritatilor. Ne mai intrebam de ce exista neincredere intre autoritati ,lipsa de respect a cetateanului fata de acestea . Putem sa facem orice propunere nimeni nu le ia in seama , ei stiu totul,ei sunt profesionistii. Bun, daca solutiile propuse de cititori nu au fost bune ,totusi in acele locuri sunt probleme reale de circulatie ,de ce specialistii din politie nu gasesc solutii . Se aplica in continuare principiul lasa ca merge si asa.