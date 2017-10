LEGALIZAREA PROSTITUŢIEI. Care ar fi câştigurile şi de ce "ţipă" Biserica

9

Prostitutie doar la Ferma Pesedeului

Ma uimeste grija doamnei deputat PSD Cristina Ileana.Propunerea doamnei Ileana nu este intamplatoare.Propunerea ei pare a fi "emanata" din gandirea taurului comunal,mandria constantenilot.Ce avem noi aici in Constanta ? Avem doi emanati iliescieni,Radu Mazare si infanta Cristina.Daca ar fi sa fac si eu o propunere,as interzice PROSTITUTIA POLITICA sau mai precis SEXUL INTRE PARTIDE.Recent,Victor Ponta a semnat o ordonanta de urgenta care permite migratia alesilor de la un partid la altul,adica prostitutia politica.Interzicerea prostituției politice va tine sub control igiena celor care au practicat-o,bolile cu transmitere politica dar mai ales va tine sub control "inmultirea" deputatilor si senatorilor care se plictisesc in Parlament.Doamna deputat are voie sa legifereze totusi prostitutia numai in interiorul pesedeului.Pe riscul lor.