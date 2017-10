Lecţie de viaţă: a pierdut totul, a vrut să se sinucidă, iar acum câştigă bani din povestea lui

Lecție de viață: a pierdut totul, a vrut să se sinucidă, iar acum câștigă bani din povestea lui

Marius Mocanu, un constănțean, în vârstă de 45 de ani, are o poveste de viață desprinsă din filme triste cu final fericit. 15 ani s-a luptat cu alcoolul, a fost părăsit de soție, a dormit pe străzi și a încercat să se sinucidă, deoarece nu-și mai găsea rostul în viață.Ani de zile s-a luptat cu băutura, însă nimeni n-a reușit să-l determine să renunțe să mai bea. Din cauza alcoolului, bărbatul a intrat în comă, iar când și-a revenit medicii l-au atenționat că dacă nu renunță la băutură riscă să-și piardă viața. În acel moment, Marius a avut o revelație și și-a făcut o promisiune, aceea de a o lua de la capăt și de a-și depăși condiția. Astăzi, Marius este îndrumător în comunicare și dezvoltare personală și autor al cărții „Cum să reușim în viață”, o carte care-i pune pe tapet povestea și în care se pot găsi sfaturi și învățături, pentru ca oamenii să învețe din greșelile pe care le-a făcut.„Trebuie să ai un motiv ca să mergi mai departe și să te trezești dimineața. Povestea mea e una grea și tristă. Am fost alcoolic 15 ani, am pierdut tot, am dormit pe străzi, dar într-un final am reușit să mă ridic și să-mi revin. În ultimii șase ani situația s-a înrăutățit tot mai mult, drept pentru care am vrut și am încercat să mă sinucid. Și ficatul mi-a fost atacat și am avut și hepatita C. Cred că Dumnezeu mă iubește, pentru că m-a ajutat să depășesc acel episod cu un scop. Am învățat că trebuie să ții cont de sfaturile tuturor din jurul tău, dar este bine să fii și autodidact, să știi să înveți din greșelile altora, dar mai ales din greșelile tale”, a povestit Marius Mocanu.De la alcoolic, la speaker motivațional Bărbatul a vorbit cu tristețe în glas despre perioada în care soția l-a părăsit, deoa-rece nu mai suporta să-l vadă cum se dis-truge. Nici măcar plecarea ei de acasă nu l-a putut determina să renunțe la alcoolul care îl distrugea treptat.„Soția mi-a spus că nu suportă să mă vadă cum mă distrug și m-a părăsit. Am realizat că așa a trebuit să fie, pentru ca astăzi să fiu acest om, care scrie cărți motivaționale și care vorbește în fața a sute de oameni despre experiențele sale triste”, a explicat acesta. Deși provine dintr-o familie de oameni credincioși și citiți, Marius Mocanu a căzut în patima alcoolului și cu greu și-a revenit. „Sunt nepot de preot și de mic am fost învățat să fiu un om civilizat, să nu mint, să nu fur. Fratele meu este medic veterinar, iar noi am lucrat împreună, eu fiind tehnician veterinar. Am crescut într-o familie de oameni culți și totuși am avut acest derapaj. Am rămas de la 17 ani fără mamă și a trebuit să învăț să mă descurc singur, deoarece tatăl meu muncea foarte mult și nu avea timp să se ocupe de mine. Câteodată am reușit, iar alteori am greșit”, a menționat Marius Mocanu.Experiența tristă pe care a trăit-o ani de zile a fost motivul pentru care s-a apucat de scris. Cartea „Cum să reușim în viață” a fost lansată în luna februarie, iar acum alte trei cărți așteaptă să vadă lumina tiparului. Pe lângă cărțile la care lucrează, Marius susține prezentări în domeniul dezvoltării personale și profe-sionale. Acesta este optimist, iar în viitor își propune să înființeze un club interac-tiv, un loc al oamenilor care vor să împăr-tășească și altora experiențele pe care le-au trăit.„Din păcate, în Constanța oamenii sunt deficitari și greu de urnit. Mulți spun că nu vor să primească lecții de la un fost alcoolic. În viitor, îmi doresc să înființez un club interactiv, unde să ne întâlnim să comunicăm, să vedem ce probleme sunt în familii, să găsim soluții și să ne oferim sfaturi din experiențele noastre”, a transmis Marius Mocanu.