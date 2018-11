Lecție de onestitate, oferită de doi elevi

Doi copii din Râmnicu Sărat au oferit o adevărată lecție de onestitate. În urmă cu două seri, după ce au plecat de la școală, Denis și Ionuț au găsit pe trotuar mai multe bancnote împrăștiate. Le-au adunat pe toate și s-au dus la prima secție de Poliție Locală, unde au predat cei 3 mii de lei. Gestul celor doi copii i-a impresionat pe polițiști, dar și pe profesorii de la școala, care i-au dat ca exemplu colegilor.Ionuț și Denis se îndreptau spre antrenamentul de la fotbal când, în fața lor, un bărbat a pierdut, pe stradă, mai multe bancnote. Băieții le-au strâns imediat și au decis să ducă la poliție cei 3.000 de lei.Denis Mahulea, elev: „Am rămas uluiți pentru câteva minute nu știam dacă erau falși sau adevărați și am decis să îi luăm să îi ducem la poliție. Poate acel om a muncit foarte mult pentru acei bani și avea nevoie de ei”.Ionuț Bedereag, elev: „Eu am învățat să duc banii la poliție de la părinți. Când găsesc niște bani pe jos importanți, să îi ducem la poliție”.Cu ajutorul unor camere de supraveghere montate în zonă, polițiștii locali au identificat imediat persoana care i-a pierdut.Dan Bucur, șeful Poliției Locale Râmnicu Sărat: „În urma verificărilor am depistat și persoana care a pierdut banii, a fost invitat la sediul nostru unde și-a recuperat întreaga sumă de bani.”Sursa text: www.digi24.ro