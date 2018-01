Lecţie de civism. Doi tineri care au prins un tâlhar, premiaţi de poliţiştii din Constanţa

Lecție de civism. Doi tineri care au prins un tâlhar, premiați de polițiștii din Constanța

Doi tineri au fost premiați cu diplome de polițiștii constănțeni, după ce au dat dovadă de spirit civic în cazul unei tâlhării. Cosmin și Marian, ajutați de câțiva prieteni, au imobilizat un individ care i-a furat poșeta unei femei, în urmă cu câteva zile,m în cartierul Tomis Nord.m Cei doi au alesm să nu-și dezvăluie identitatea.Sorin George Ababei, un bărbat în vârstă de 33 de ani, a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a tâlhărit o femeie, în vârstă de 55 de ani, în timp ce aceasta încerca să intre în bloc. Oamenii legii au primit o serioasă mână de ajutor din partea lui Cosmin și Marian, de 28 și 30 de ani, cei doi intervenind imediat după ce au auzit strigătele victimei.„Am auzit o doamnă strigând după ajutor și un individ care alerga cu o poșetă la subraț. Am încercat să-l imobilizez, dar nu am putut singur. Am strigat după niște prieteni care m-au ajutat. Un băiat cu o mașină l-a oprit, noi l-am ajuns din urmă și l-am pus la pământ. El a spus că a furat să-și poată cumpăra tratamentul pentru diabet, dar de fapt, voia să-și ia etnobotanice. Până a venit Poliția l-am ținut la pământ, cu mâinile la spate. În tot acest timp spunea că-i pare rău. I-am transmis că și nouă ne pare rău, dar nu-i frumos să furi într-o țară civilizată”, a declarat Marian.Cosmin, prietenul său, nu este la prima faptă de acest gen. El a mai sărit în ajutorul altei femei, în urmă cu câțiva ani, tot în cazul unei tâlhării. „Bărbatul nu a reacționat violent, dar a încercat să scape. Am încercat să-l ținem cât de bine am putut. Echipajele de poliție au venit destul de repede, în două minute, o mașină și câțiva agenți care au venit pe jos. Nu este pentru prima dată când fac asta, în urmă cu șase luni am prins alți bărbați care au tâlhărit o femeie, în zona Far, anul acesta s-a terminat procesul”, a precizat Cosmin.Este pentru prima dată când Poliția Municipiului Constanța înțelege să premieze, în acest fel, persoanele care dau dovadă de spirit civic. Oamenii legii au precizat că cei doi au avut un rol activ în anchetă și i-au sprijinit pe polițiști astfel încât să fie luată o măsură preventivă.„Cei doi tineri au contribuit decisiv la documentarea activității infracționale a persoanei suspecte. Ulterior, au înțeles să contribuie și la anchetă și la aflarea adevărului în cauză. Este foarte important să existe reacție civică la orice tip de comportament antisocial, însă această reacție trebuie gândită anticipat, astfel încât persoana care intervine să nu se pună în pericol. În diverse forme, cetățenii înțeleg să se implice activ în descoperirea autorilor unor infracțiuni, dar fie manifestă rețineri în a participa la anchetă, ceea ce este un fapt determinant în succesul anchetei, fie se limitează la a da niște telefoane către poliție sau avansa doar niște sesizări, pe care, ulterior, nu și le susțin în instanță sau la parchete”, a declarat comisarul George Munteanu, adjunctul șefului Poliției municipiului Constanța.Sorin George Ababei are antecedente penale și a fost eliberat în luna septembrie 2017, în urma Legii privind recursul compensatoriu. Individul a fost condamnat în anul 2010 la nouă ani de închisoare.