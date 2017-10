Le-a cerut judecătorilor să-i lase soţul liber, deşi a înjunghiat-o de era să o bage în mormânt

Le-a cerut judecătorilor să-i lase soțul liber, deși a înjunghiat-o de era să o bage în mormânt

Magistrații de la Tribunalul Constanța au finalizat, ieri, cercetările judecătorești în dosarul în care Ridvan Osman este acuzat de comiterea infracțiunii de tentativă de omor calificat, după ce, la începutul acestui an, a încercat să-și omoare soția. Judecătorii au audiat un ultim martor, în circumstanțiere, care a spus că îl cunoaște pe inculpat și familia sa de 20 de ani și niciodată nu a auzit că acesta ar fi o persoană violentă. Mai mult, îl cunoștea și prin prisma faptului că au fost colegi de serviciu, Ridvan Osman fiind o persoană conștiincioasă, care își îndeplinea atribuțiunile mereu la timp și „era mai mereu cu zâmbetul pe buze”. „Am fost șocat când am auzit ce s-a întâmplat. Credeți-mă că, timp de două săptămâni, nu mi-am revenit după ce am auzit de acest eveniment” - a spus, ieri, martorul în fața instanței de judecată. Violența - efect secundar al medicamentelor psihotrope? Din datele care există la dosar, este o enigmă pentru toată lumea comportamentul lui Osman Ridvan din dimineața zilei de 24 ianuarie 2010. Membrii familiei, rudele, cunoscuții ori prietenii îl cunoșteau ca pe un om liniștit, care își iubește familia, care nu a avut vreodată discuții violente cu cineva… În ultima vreme, bărbatul suferea de o depresie și începuse să ia niște pastile. Toată lumea pune pe seama efectelor adverse ale acelor medicamente comportamentul lui Osman Ridvan. Acea clipă de nebunie l-a costat enorm de mult. De nouă luni de zile el se află în spatele gratiilor și nici măcar acum nu înțelege ce i s-a întâmplat. Din cauza remușcărilor, el a încercat să-și pună capăt zilelor în arest, la scurt timp după ce a fost încarcerat. Reprezentantul Ministerului Public a solicitat condamnarea lui Ridvan la închisoare cu executare, precum și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor. Soția le-a cerut judecătorilor să îl lase pe bărbat să se întoarcă în sânul familiei Deși a trecut prin clipe de groa-ză și era cât pe ce să moară din cauza leziunilor provocate de propriul soț, Nurten Osman, de 32 de ani, a venit, ieri, în fața judecătorilor și le-a cerut acestora să îl redea pe soțul ei familiei. Ea a povestit magistraților că, deși a trecut prin clipe de groază, după ce s-a însănătoșit a luat legătura cu soțul ei și l-a vizitat, în arest, de multe ori. A încercat să-și dea seama ce s-a întâmplat și l-a iertat. „Îmi doresc foarte mult ca el să se întoarcă în familie. Fetița noastră are nevoie de el!” - a spus Nurten Osman judecătorilor. Avocatul inculpatului, Cătălin Filișan, a subliniat judecătorilor de la Tribunal că „numai medicamentele pe care le lua au generat acel moment unic de violență. Inculpatul, niciodată, anterior, nu a fost implicat în vreo faptă de violență”. Este foarte posibil ca medicamentele să fi fost prescrise greșit și să fi dat asupra inculpatului asemenea efecte secundare. Apărătorul a solicitat judecătorilor condamnarea bărbatului la o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere. În ultimul cuvânt, Ridvan Osman, din boxa arestaților, a spus magistratului care judecă dosarul, cu vocea tremurândă: „Îmi pare sincer rău pentru fapta comisă. Îmi iubesc familia - soția și copilul. Îmi doresc să fiu alături de ei cât mai curând posibil”. Cum s-a întâmplat nenorocirea La data de 24 ianuarie 2010, în jurul orei 9, oamenii legii au fost sesizați telefonic pe motiv că, din locuința situată în municipiul Constanța, strada Ion Adam, nr. 76, a fost luată de o ambulanță și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța Nurten Osman, de 32 de ani, care a fost internată în stare gravă. La fața locului a fost găsită mama acuzatului, care a spus că nu știe ce s-a întâmplat între fiul său și soția acestuia. În timpul efectuării cercetării la fața locului, polițiștii l-au găsit pe Ridvan Osman baricadat într-una dintre camere. El a răspuns, în cele din urmă, la solicitările polițiștilor de a ieși din imobil. Cel care și-a atacat nebunește soția avea, la acel moment, mâinile pline de sânge și acoperite cu un prosop. Ridvan a încercat să se omoare, realizând, se pare, în cele din urmă, fapta pe care o comisese. În prima fază, Ridvan a spus polițiștilor că, în cursul dimineții, pe fondul geloziei, a agresat-o pe soția sa, pe care o bănuia de le-gături extraconjugale, înjunghiind-o de mai multe ori cu un cuțit. Cei doi sunt căsătoriți din 1995, au o fetiță de 13 ani și locuiesc împreună cu părinții acuzatului. Procurorii spun că bărbatul a avut o atitudine sinceră în cursul urmăririi penale, recunoscând fapta comisă. El a declarat că, din cauza faptului că o suspecta pe soția sa de relații extraconjugale, această stare i-a creat „tulburări psihice”.